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לא רק המשחק: התמונה המפתיעה של עומר אדם מגמר המונדיאל

תמונה מפתיעה של עומר אדם מגמר המונדיאל הצליחה לעורר לא מעט עניין ברשת. הזמר הישראלי תועד ברגע מיוחד במהלך האירוע, והתמונה הפכה במהרה לשיחת היום

09:14
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עומר אדם ושאקירה (צילום: אינסטגרם)

עומר אדם הגיע אמש לגמר המונדיאל, אבל נראה שהמשחק עצמו לא היה גולת הכותרת של הערב מבחינתו.

הזמר הישראלי תועד עם כרטיס ישיבה יוקרתי במיוחד, שאפשר לו להיות קרוב מאוד לאזור ה־VIP, ושם פגש את כוכבת העל שאקירה. השניים עצרו לתמונה משותפת, שהפכה במהרה לאחת התמונות המדוברות מהרשת.

מפגש עם מלכת המונדיאל

שאקירה היא כבר מזמן חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של המונדיאל. אחרי שהלהיט הענק שלה "Waka Waka" הפך לאחד ההמנונים המזוהים ביותר עם הטורניר, גם השנה היא חזרה לבמה הגדולה והופיעה במופע המחצית ההיסטורי של גמר המונדיאל. לכן, עבור עומר אדם, המפגש עם אחת הכוכבות המזוהות ביותר עם חגיגת הכדורגל העולמית היה ללא ספק רגע מיוחד.

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