יום שני ברציפות: אזעקות נשמעו ברחבי בחריין

מלחמה ( אילוסטרציה AI )

ההסלמה במפרץ נמשכת: משרד הפנים של בחריין הודיע כי אזעקות נשמעו כעת (שני) ברחבי המדינה, עקב חשד לתקיפה איראנית ושיגור כטב"מים. זהו היום השני ברציפות שבו הופעלו אזעקות בממלכה. הדיווחים על תקיפה בבחריין מגיעים שעות ספורות אחרי ששגרירות ארה"ב במדינה הודיעה כי היא מחזיקה במידע שמעיד על כך שאיראן עלולה לנסות לפגוע ב"מטרות לא מוגדרות" במרכז הבירה מנאמה. "אנחנו קוראים לכל האמריקנים לשמור על עירנות ולעקוב אחרי הנחיות הרשויות המקומיות" נמסר.

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כאמור, זהו היום השני ברציפות שבו דווח על תקיפה איראנית כלפי בחריין, אחרי שגם אתמול אזעקות נשמעו בעקבות ירי טילים מאיראן לעבר המדינה, ומערכו ההגנה האווירית הופעלו במלואן. ההתפתחויות מגיעות על רקע חילופי מהלומות מתמשכים בין וושינגטון לטהרן, כאשר בישראל גוברים החששות מפני ניסיון איראני לגרור את ירושלים למערכה.

הבוקר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע על השלמת גל תקיפות נוסף באיראן, בלילה התשיעי ברציפות. הפעם נאמר כי הותקפו מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אווירית, עמדות מעקב ימיות ואתרי שיגור טילים וכטב"מים איראניים.