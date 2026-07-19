טילים איראניים ( Matyas Rehak / שאטרסטוק )

הסלמה דרמטית במפרץ הפרסי: אזעקות נשמעו הבוקר (ראשון) בבחריין בעקבות ירי טילים מאיראן לעבר המדינה. במקביל, דיווחים מכווית מצביעים על תקיפה איראנית שגרמה לנזק כבד לאקדמיה הצבאית במדינה. ההתפתחויות מגיעות על רקע חילופי מהלומות מתמשכים בין וושינגטון לטהראן, כאשר בישראל גוברים החששות מפני ניסיון איראני לגרור את ירושלים למערכה.

על פי הדיווחים, התקיפה בכווית התמקדה במתקן צבאי אסטרטגי, כאשר הנזק שנגרם למבנה האקדמיה הצבאית מתואר כ"כבד". מקורות מקומיים מדווחים על פגיעה ישירה במתקן, אך טרם פורסמו פרטים על נפגעים. בבחריין, תושבים דיווחו על שמיעת אזעקות ופיצוצים, כאשר מערכות ההגנה האווירית הופעלו במלואן.

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תקיפה בשבת: הרוגים בבסיס אמריקאי בירדן ההסלמה החלה עוד בשבת, כאשר איראן תקפה בסיס אמריקאי בירדן. על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס", עשרות חיילים אמריקנים נפצעו במהלך השבוע האחרון בלפחות ארבע מתקפות איראניות על בסיסים אמריקניים בירדן. שניים מתוכם נהרגו בתקיפות. לצד הפצועים, נפגעו גם מספר מסוקים אמריקניים במהלך ההתקפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע כי פתח בלילה שמיני ברציפות בגל תקיפות נגד מטרות באיראן. בסנטקום מסרו כי מטרת התקיפות היא להמשיך לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על נתיבי השיט המסחריים במצר הורמוז, וכן להגיב למתקפות שביצעו משמרות המהפכה נגד כוחות אמריקניים בירדן.

ירי איראני במזרח התיכון. ארכיון ( סעיף 27 )

ישראל בכוננות: חשש מתקיפה איראנית

בזמן שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי הוא אינו מעוניין שישראל תצטרף כרגע למערכה, בישראל חוששים כי איראן עשויה לפתוח במתקפה נגדה. על פי דיווח ב'וואלה', גורמים בממשל מעריכים כי טהראן עלולה לנסות לתקוף מטרות ישראליות במטרה לגרור את ירושלים למערכה.

גורמים אמריקנים טוענים שההחלטה לא נתונה בידי טראמפ, ואם איראן תרגיש שטבעת האש סביבה מתהדקת - היא עלולה לירות בקרוב לעבר ישראל. בנוסף, גורמים בממשל מעריכים כי עם סיום אירועי המונדיאל יגבר הסיכוי להסלמה צבאית רחבה יותר.

תקיפה באיראן ( עיבוד תמונה ai )

גלי תקיפות אמריקניים באיראן

במקביל לתקיפות האיראניות, צבא ארצות הברית ממשיך בגלי תקיפות נרחבים בשטח איראן. במהלך הלילה האחרון, מטוסי קרב אמריקניים הפציצו והשמידו גשרים מרכזיים בדרום המדינה, המחברים בין עיר הנמל האסטרטגית בנדר עבאס לבין הערים שיראז ולאר. פגיעה זו צפויה לשבש קשות את נתיבי התחבורה והמסחר באזור.

לאורך הימים האחרונים, התמקד הכוח האווירי האמריקאי בפגיעה במרכזי הכוח המאפשרים לאיראן להשפיע על התנועה הימית במצרי הורמוז. תקיפות רבות בוצעו נגד מטרות באי קאשם השוכן על חופיה הדרומיים של איראן, ומשם שוגרו מתקפות רבות נגד השייט במרחב.

בוושינגטון גוברת ההבנה כי התארכות הלחימה משפיעה על הכלכלה המקומית ועל סיכויי המפלגה הרפובליקנית בבחירות לקונגרס בנובמבר, אך הלחץ הציבורי בעקבות נפגעים אמריקנים עשוי לדחוף את הממשל להחרפת התקיפות במטרה לכפות הסדר מהיר. עדכונים נוספים בהמשך.