ארוחה לתשעת הימים: סלמון עסיסי ומג'דרה ביתית

במהלך ימי האבלות שלפני תשעה באב, המנהג שלא לאכול בשר ויין שולח רבים מאיתנו לחפש אלטרנטיבות מזינות שיחזיקו אותנו לאורך היום. המפתח לארוחה מנצחת בתקופה זו הוא שילוב נכון בין חלבון איכותי מהים (דגים) לבין חלבון משלים מהצומח (קטניות ודגנים).

המתכון שלפניכם מציע בדיוק את זה: נתחי סלמון אפויים בשום ועשבי תיבול, לצד מג'דרה ריחנית של אורז ועדשים עם המון בצל מקורמל. ארוחה שהיא חגיגה של טעמים, צבעים וערכים תזונתיים.

המדריך להכנה: שלב אחר שלב

1. סלמון עסיסי בשום ועשבי תיבול

הסוד של הסלמון הזה טמון בפשטות שלו ובזמן אפייה מדויק ששומר עליו רך ועסיסי מבפנים.

מה צריך? 4 פילטים של סלמון, 3 כפות שמן זית, 3-4 שיני שום כתושות, מיץ מחצי לימון, כפית אורגנו או טימין יבש, מלח ופלפל שחור גרוס.

איך מכינים? מערבבים בקערית את שמן הזית, השום, מיץ הלימון והתבלינים. מניחים את נתחי הסלמון בתבנית מרופדת בנייר אפייה (העור כלפי מטה) ומורחים את התערובת באופן אחיד. אופים בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות במשך 12-15 דקות בלבד, עד שהדג משנה את צבעו לורוד בהיר.

2. מג'דרה אסלית עם בצל מקורמל

התוספת המושלמת שלא רק משלימה את המנה, אלא גונבת את ההצגה בזכות מתיקות הבצל ותערובת התבלינים המשגעת.

מה צריך? 1 כוס אורז בסמטי (שטוף ומסונן), 1/2 כוס עדשים שחורות או ירוקות (מבושלות מראש במים כ-20 דקות עד ריכוך קל ומסוננות), 2 בצלים גדולים חתוכים לרצועות, 3 כפות שמן, כפית כמון, חצי כפית בהרט, מלח ופלפל, 2 כוסות מים רותחים.

איך מכינים? מטגנים את רצועות הבצל בסיר עם השמן במשך 15-20 דקות על אש בינונית-נמוכה, עד שהן הופכות לשחומות ומקורמלות. מוציאים חצי מכמות הבצל לקערה בצד (לקישוט). לסיר עם יתרת הבצל מוסיפים את האורז והתבלינים ומטגנים כ-2 דקות. מוסיפים את העדשים המבושלות, מוזגים את המים הרותחים ומביאים לרתיחה. מכסים, מנמיכים את האש למינימום ומבשלים 18 דקות. משאירים את הסיר מכוסה 10 דקות נוספות לאחר הכיבוי, מערבבים עם מזלג ומפזרים מעל את הבצל שמרנו בצד.

הצעת הגשה לשולחן: מניחים בצלחת תלולית עשירה של מג'דרה חמה, מציבים מעליה את פילה הסלמון, ומשלימים את החוויה עם סלט ירקות קצוץ דק-דק, המון לימון וזילוף נדיב של טחינה גולמית. ארוחה כזו מוכיחה שלא צריך בשר כדי ליהנות מארוחת צהריים משפחתית, מזינה ומנחמת בתשעת הימים.