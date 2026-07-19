בגיל 52: כוכבת הספייס גירלז התחתנה - ומי המפורסמת שהבריזה?

חברת להקת "הספייס גירלז" האגדית, מלני צ'יסהולם (מל סי), נישאה בסוף השבוע האחרון לבן זוגה, הדוגמן האוסטרלי כריס דינגוול. השניים נישאו בטקס אינטימי ומצומצם שנערך באזור הכפרי הציורי של אנגליה, ב-Country House Cumbria.

מי שגנבה חלק מההצגה הייתה בתה בת ה-17 של מל, סקרלט (ממערכת היחסים עם יזם הנדל"ן תומאס סטאר), שליוותה את אמה אל החופה בתפקיד השושבינה. לפי הדיווחים ב-Daily Mail, סיפור האהבה של השניים התחיל עוד ב-2013, כשנפגשו באפליקציית ההיכרויות האקסקלוסיבית לסלבס, Raya. בקיץ האחרון הם כבר תועדו צמודים ומאוהבים בחופשה פוטוגנית באיביזה, וכעת הם מיסדו את הקשר באופן רשמי.

איחוד כמעט מלא: מי הגיע ומי הבריזה?

האירוע המרגש הצליח להביא לאיחוד מרגש של רוב חברות הלהקה. אמה בנטון, מל בי וג'רי האליוול הגיעו לחגוג עם הכלה הטרייה ולפזר אבקת כוכבים נוסטלגית.

מי שבלטה בהיעדרה היא ויקטוריה בקהאם. "פוש ספייס" נאלצה לוותר על החגיגה המשפחתית מאחר שהיא שוהה בימים אלה בארצות הברית לצד בעלה, דיוויד בקהאם, לרגל משחקי מונדיאל 2026.