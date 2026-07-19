אירוע יוצא דופן התרחש בסוף השבוע במיון הילדים של בית החולים רמב"ם בחיפה, כאשר נער בן 15 מאזור חיפה הגיע לבירור רפואי דחוף לאחר מפגש בלתי צפוי עם עטלף שחדר לביתו. מה שהחל כניסיון לשחרר יונק מעופף מהמזגן, הסתיים בפניה מיידית למיון - והכול בגלל סכנה רפואית שרבים אינם מודעים לה.

הנער, ששמע רחשים מוזרים בוקעים מן המזגן בביתו, התקרב לבדוק את המקור והפתיע לגלות עטלף קטן שהסתתר במכשיר. כשניסה לשחרר את היונק המעופף, הרגיש לפתע שהפרשה שיצאה מהעטלף נפלה על פניו וחדרה אל פיו. במקביל, חתול המשפחה שהבחין אף הוא בפולש הזר, פעל לפי החושים הטבעיים שלו, קפץ על העטלף וצד אותו.

"לא לוקחים סיכונים" - הנחיות משרד הבריאות

הנער, שהבין את הסכנה הטמונה בהשתלשלות האירועים, הגיע למיון הילדים ברמב"ם לבירור מיידי. "לפי הנחיות משרד הבריאות, כל מגע מכל סוג שהוא עם עטלף מחייב התייחסות למקרה בחומרה רבה", הסביר ריאד שיח', אח אחראי במיון הילדים ברמב"ם שליווה את המקרה.

שיח' הבהיר כי במקרים כאלה יש לפנות מיידית למיון או ללשכת הבריאות כדי לקבל טיפול מונע לכלבת. "עטלף נחשב לחשוד מיידי לנשאות למחלה, גם אם לא היה מגע ישיר או שאין פציעה ניכרת לעין", הוא חידד. "לא לוקחים סיכונים".

הצוות הרפואי ברמב"ם טיפל בנער בהתאם לפרוטוקול הרפואי, והמליץ לטפל באופן דומה גם בחתול המשפחה שבא במגע עם העטלף. לאחר קבלת הטיפול המונע, הנער שוחרר לביתו כשהוא חש בטוב.

מה עושים במפגש עם עטלף?

האירוע ברמב"ם מדגיש את החשיבות של מודעות ציבורית לסכנות הטמונות במפגש עם בעלי חיים בר, במיוחד עטלפים. כלבת היא מחלה ויראלית קטלנית המועברת דרך רוק או הפרשות של בעלי חיים נגועים, ועטלפים נחשבים לנשאים פוטנציאליים של הנגיף.

משרד הבריאות ממליץ להימנע ממגע ישיר עם עטלפים, ובמקרה של מגע - לפנות מיידית לטיפול רפואי. הטיפול המונע יעיל ביותר כאשר הוא ניתן בהקדם האפשרי לאחר החשיפה.

במקרים דומים שטופלו ברמב"ם בעבר, כמו פריצות דרך רפואיות וטיפול בפצועים, הצוות הרפואי הוכיח מקצועיות ומהירות תגובה שהצילו חיים.