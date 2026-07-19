הזמר והיוצר המוערך עמיר בניון התארח בתכניתה של אופירה אסייג והתייחס בגלוי לעמדותיו הפוליטיות לקראת הבחירות הקרובות. בניון, המזוהה מזה שנים עם עמדות ימין, הצהיר כי מבחינתו אין כלל שאלה לגבי זהות המנהיג הראוי להוביל את מדינת ישראל.

"אני לא אצביע לאף אחד חוץ מביבי", קבע בניון נחרצות במהלך הראיון, והסביר את התרחיש המדאיג אותו הוא רואה לנגד עיניו במקרה של חילופי שלטון: "אני רק מדמיין אנשים אחרים במקומו שם והמצב היה הרבה יותר גרוע".

כדי לחזק את דבריו, בחר בניון לצטט את נשיא ארצות הברית לשעבר והמועמד הנוכחי לנשיאות: "איך אמר טראמפ, 'אם לא ביבי, לא הייתה לכם מדינה'".

בהמשך השיחה, שיתף המוזיקאי בתחושותיו האישיות כלפי המערכת הפוליטית כיום והודה כי המרחק שאימץ לעצמו מהאקטואליה היומיומית הוא שמוביל אותו להחלטה בקלפי. "זה לא שאני מבין גדול בפוליטיקה ובאמת הפסקתי להתעניין", סיכם בניון בכנות, אך חתם בנקודה המרכזית: "אבל אני פשוט לא מוצא למי להצביע".