גיא פלג ( יונתן זינדל / פלאש90 )

בית משפט השלום בפתח תקווה קיבל את תביעת לשון הרע שהגיש העיתונאי גיא פלג נגד שלומי אחרק, וחייב את הנתבע לשלם לו פיצוי בסך 100 אלף שקל, לאחר שפרסם במשך כחודש שורת פוסטים בפייסבוק שבהם כינה אותו בין היתר "נראה כמו פדופיל" ו"נראה כמו סוטה מין".

השופטת לימור חלד-רון קבעה כי אף שהביטויים אינם מנוסחים כקביעה עובדתית אלא כמי ש"נראה כמו", ולכן הם בגדר גידוף, אין מדובר בקללות רחוב שגרתיות. בקביעת גובה הפיצוי הביאה השופטת בחשבון את חומרת הביטויים, משך הפרסום והחזרתיות, לצד העובדה שהפרסומים לא זכו לתפוצה רחבה במיוחד. בסופו של דבר חויב אחרק לשלם לפלג 100 אלף שקל, וכן הוצאות משפט בסך 5,000 שקל ושכר טרחת עורך דין בסך 13 אלף שקל.