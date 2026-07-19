בנו של לי בירן ריגש אותו: "בטח אבא, תניח תפילין"

השחקן והזמר לי בירן שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות ברגע אינטימי, חשוף ומרגש במיוחד של אבהות, יהדות וקשר משפחתי עמוק, שהצליח לגעת בלבבות של רבים.

בירן תיאר סיטואציה יומיומית שקיבלה תפנית משמעותית. "אתמול היינו בבית רק נבו ואני", שיתף בירן. "כמה דקות לפני שיצאנו לחברים הסברתי לו שלא הספקתי להניח תפילין ושאלתי אם זה בסדר שהוא ישחק רגע בחדר ויתן לי זמן להניח".

תגובתו של בנו הקטן, נבו, הפתיעה וריגשה אותו עמוקות: "הוא ענה לי 'בטח אבא תניח'. יש רגעים כאלה בהורות שהם עמוקים מכדי להסביר. הרגע הזה הוא אחד מהם".

התרגשותו של האב הצעיר לא נעצרה שם. בירן סיפר כיצד בחר לחתום את המצווה בחיבור לבנו: "לפני שסיימתי להניח שאלתי אותו אם הוא רוצה לבוא שאני אברך אותו. הוא בא. הסברתי לו שהוא בעצמו הברכה הכי גדולה שלי".