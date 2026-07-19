ישר לחשבון: ביטוח לאומי מחלק מענק של 1200 שקל

החופש הגדול בעיצומו, וברקע ההכנות לפתיחת שנת הלימודים הבאה (התשפ"ז), המוסד לביטוח לאומי מפרסם את הפרטים המעודכנים על מענק הלימודים השנתי. השנה יעמוד גובה הסיוע על 1,204 שקלים עבור כל ילד זכאי, כאשר הסכום יופקד באופן מרוכז במהלך חודש אוגוסט 2026 לחשבון הבנק שבו מתקבלת קצבת הילדים השוטפת.

מפת הזכאות למענק מתחלקת לשני קהלי יעד עיקריים במערכת. החלק הראשון כולל הורים עצמאיים (משפחות חד-הוריות) המגדלים ילדים בגילאי בית הספר. החלק השני מיועד למשפחות ברוכות ילדים המונות ארבעה ילדים ומעלה (עד גיל 18), בתנאי שהן מקבלות מהביטוח הלאומי קצבה תומכת אחרת – דוגמת הבטחת הכנסה, נכות כללית, מזונות, שאירים או קצבת אזרח ותיק.

מבחינת שנתוני הלידה, הזכאות המוגדרת מראש חלה על ילדים שנולדו החל מ-1 בינואר 2009 ועד ל-31 בדצמבר 2020. לצד זאת, בביטוח הלאומי מבהירים כי קיימת גמישות עבור תלמידים הלומדים בכיתה א' או בכיתה י"ב; במידה והם אינם נכללים בטווח הגילאים הרשמי, ניתן להגיש אישור לימודים רשמי מהמוסד החינוכי כדי שזכאותם תיבחן באופן פרטני.

עבור רובם המכריע של הזכאים, ההליך מתבצע באופן אוטומטי לחלוטין ללא צורך בפעולה כלשהי או בהגשת מסמכים, והכסף מועבר ישירות לחשבון. במוסד מבקשים מההורים להמתין להפקדות ולא לפתוח בפניות או בירורים לפני ה-12 באוגוסט.

מנגד, ישנם מצבים בהם נדרשת מעורבות אקטיבית והגשת תביעה יזומה לקבלת הכסף. בין המקרים הללו ניתן למצוא הורים המנהלים משק בית נפרד ובמרחק של שנתיים לפחות מבן או בת הזוג, נשים עגונות, נשים השוהות במקלטים לנשים מוכות, וכן עולים חדשים שנמצאים בארץ בין שנה לשנתיים ובני זוגם נותרו בחו"ל. כמו כן, הורים שנבחרו במסגרת מדגם לבדיקת נתונים יידרשו למלא הצהרה ייעודית באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

במקרים של גירושין או פרידה, ברירת המחדל היא העברת המענק להורה שאליו נכנסת קצבת הילדים, אלא אם קיים הסכם חתום אחר בין הצדדים או פסק דין של בית משפט הקובע חלוקה שונה. בדיקת עמידת המשפחות בתנאים המזכים תתבסס על הנתונים המעודכנים של חודשי יולי ואוגוסט.