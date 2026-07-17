ערים בלילה? כל מה שצריך לדעת על חוקי הרעש בקיץ

פעילות תנועות נוער בשטח עירוני ( (צילום: תומר נויברג/פלאש 90) )

השילוב של החופש הגדול עם לילות שבת כשבקרוב תחל תקופת "בין הזמנים" בישיבות, הופך את הגינות הציבוריות והפארקים העירוניים למקום מפגש שיחה ופעילות חברתית של תנועות נוער. עם זאת, השהות המאוחרת בפארקים מייצרת חיכוכים עם השכנים וגוררת התערבות של גורמי האכיפה. על פי חוקי העזר העירוניים ברחבי הארץ אסור להרעיש באופן חריג בין השעות 23:00 בלילה ל-07:00 בבוקר, ובסופי שבוע ובמוצ"ש יש היתר מיוחד עד חצות.

ניידת משטרה בפעילות לילית ( אילוסטרציה AI )

הבדלים באכיפה ואחריות אישית

בכל עיר מיושמים החוקים באופן שונה בהתאם לאופייה הייחודי. בירושלים, הפקחים מתמקדים באכיפה חמורה של איסור שתיית אלכוהול בגינות ציבוריות ופארקים עירוניים, ואך מגלים סובלנות גבוהה יותר לשהייה ממושכת בפארקים המרוחקים מבתי מגורים. לעומת זאת, בגבעת שמואל הצפופה מקפידים מאוד על מניעת מטרדים סמוך לבתי תושבים, והשיטור העירוני גם נועל פיזית חלק מהגינות במהלך הלילה לשמירה על השקט.

על פי החוק, קטינים מתחת לגיל 18 נמצאים באחריותם המלאה של ההורים, גם בשעות הלילה המאוחרות. כדי לעבור את הקיץ בשקט, חובה להקפיד על הכללים ולשמור על כבוד השכנים למניעת אי נעימויות ובמקרים קיצוניים גם הזמנת ניידת משטרה לפארק השכונתי.