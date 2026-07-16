רגעים דרמטיים במיוחד צפויים הערב (חמישי) בפרק החדש של "חתונה ממבט ראשון" בקשת 12: לייקי, שנמצאת בזוגיות מורכבת עם תומר, תגיע לנקודת שבירה אמיתית ותודה בפני הפסיכולוג גלעד שהיא שוקלת ברצינות לעזוב את התוכנית. בשיחה רגשית ומטלטלת, היא תחשוף את התסכול העמוק שהצטבר בה לאחר מפגש הזוגות.

"אני קמתי בבוקר, ולא הייתי בטוחה שאני רוצה להמשיך בכלל", תודה לייקי בפתיחת השיחה. "אני עדיין לא בטוחה שאני רוצה להמשיך". כשגלעד ישאל אותה מדוע, היא תסביר כי שיחות שהתקיימו במפגש הזוגות גרמו לה להרגיש "מחורטטת" על ידי המשתתפים האחרים.

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"גם אתה שותף לחרטוט" אך הרגע המפתיע ביותר יגיע כשלייקי תפנה ישירות אל הפסיכולוג עצמו: "יש לי גם קצת כעס עליך", תאמר. "אני מרגישה שגם אתה קצת שותף ל... לחרטוט". גלעד, שיישמע מופתע, ישאל אותה להסביר את הכוונה, ולייקי תפרט את תחושותיה. "שהולכים איתי מסביב, ונזהרים ואומרים כל מיני דברים", תסביר. "של 'אבל אני כן נמשך ואני כן זה, אבל אני לא נמשך ואני...' וגם אני לא מטומטמת, אז אני מרגישה מה שקורה בסיטואציה". לייקי תוסיף כי היא לא מבינה מה השערות של תומר לגבי המצב, ומה האופציות שעומדות בפניה. כזכור, הזוגיות בין לייקי לתומר מלווה במורכבות רבה מאז תחילת התוכנית. תומר הודה בעבר כי הוא סובל מ"תסביך מדונה" - מצב פסיכולוגי שבו גבר אינו מסוגל לחוש משיכה מינית לאישה שהוא תופס כטהורה וקדושה. למרות זאת, השניים המשיכו לנסות לבנות את הקשר ביניהם.

ארי ונועה בחתונמי ( מסך קשת 12 )

"זה הכל מטאטא מתחת לשטיח"

לייקי תמשיך ותתאר את תחושת הבלבול שמלווה אותה: "כבר שבועיים אני לא מבינה כלום. ואתה עובד על זה? ואם כן, אני לא חייבת לדעת גם, אבל אני לא מקבלת שום... כאילו... זה הכל מטאטא מתחת לשטיח ו... ואנחנו בסדר והכל בסדר".

גלעד ינסה להבין את תחושותיה ויסכם: "לך יש הרגשה ש... שסתם מושכים אותך באף? שסתם מחרטטים אותך?". לייקי תאשר: "כן. שמורחים אותי".

השיחה המרגשת תשודר הערב בפרק מפגש הזוגות, שבו כל הזוגות של העונה ייפגשו לראשונה. כפי שחשפנו קודם לכן, גם זוגות אחרים מתמודדים עם חששות לקראת המפגש המשותף, אך נראה שהמשבר של לייקי ותומר הוא מהעמוקים ביותר.

האם לייקי תחליט בסופו של דבר להישאר בתוכנית? התשובה תתברר בפרקים הקרובים של "חתונה ממבט ראשון", שממשיכים להיות אחד מתכניות הריאליטי המרתקות והמדוברות בטלוויזיה הישראלית.