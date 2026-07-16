הנקודה האדומה חושפת: “מבצע שרה" יצא לדרך וכולנו משלמים 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"לכל מי ששאל את עצמו

למה נתניהו מינה דווקא את זיני לראש השב"כ

הנה התשובה:

כדי שישמור עליו משרה!

אתמול זעקה בעיני כותרת אחרי ששרה אישרה את תכנית האבטחה לה ולילדיה-

שאחד מהם מצייץ את עצמו משעמום מהסלולרי שאנחנו שילמנו עליו נרו יאיר,

הבנתם? זיני יבטיח את בטחונה של שרה וילדיה- ולא את בטחון ראש הממשלה והשרים-

כי הם לא מנהלים את המדינה-

זו שרה שמנהלת את כולנו!

שרה יודעת לשחק אותה, אף אחד לא מצליח לשתק אותה!

וזה עוד לא הכל: תכנית האבטחה לרעייתו וילדיו תימשך גם אם ביבי לא ייבחר-

זאת אומרת שדוד מהשב"כ יהיה אחראי לביטחון של שרה מהפסיכילוגיה- לכל החיים!

ומי ישלם? אנחנו! כי ככה צריך להתייחס לאוצר לאומי, שמבטיח שהמנהיג שלנו לא מסתיר

לאף אחד במשחקים של המכביה! כי זה מה שחשוב, נכון? למי אכפת מהאיראנים,

מחיזבאללה, מחמאס מיוקר המחיה מהאמריקאים הלוחצים והמיסים המדכאים?

העיקר שהגברת הראשונה שנבחרה לתפקיד רק על ידי ביבי בלי ששאל אותנו קודם-

מקבלת מאבטחים צמודים שדואגים בין היתר שאף אחד לא יזהה אותה בתמונות- כי היא

נראית צעירה בשלושים שנה(וגם על זה אנחנו משלמים, כמובן).

אז עכשיו הכל ברור? השב"כ בעצם שומר על שרה

שתהיה מאובטחת ורחוקה ככל שניתן מביבי,

כדי שהוא יוכל להמשיך להעמיד פנים במסגרת התכנית הסודית להגנת עדים

שהוא המנהיג, הוא הבוס ורק הוא יבצע את מה ששהרל’ה תגיד לו.

זה גבר מסיירת מטכ"ל שבורח מהכנסת כמו שועל

וצועק כן המפקדת כמו שפוט לעבודות שירות.

או שירותים כי עסקי אבטחת האישים מסריחים עד השירותים החשאיים.

ואתם מאמינים בני מאמינים שכועסים על דוד זיני, אל תאשימו אותו

כי הוא פשוט מציית לתורה.

ושם נאמר: כל אשר תאמר אליך שרה- שמע בקולה!"

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!