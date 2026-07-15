יאיר נתניהו מטריף את הרשת: "הציע לי לטפל בעצמי"

בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, ביקש מבית המשפט להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת נגד עיתונאי 'הארץ' אורי משגב.

הבקשה הוגשה בעקבות פרסומים של משגב על כך שנתניהו שינה את שמו בתעודת הזהות ליונתן הון.

על פי הדיווח ב'מעריב', בבקשה שהוגשה לבית המשפט טען בא כוחו של נתניהו כי משגב מנהל, לכאורה, מעקבים ופעולות בילוש אחר בני המשפחה. עוד נטען כי בכוונתם להגיש חוות דעת חסויה של שירות הביטחון הכללי התומכת בטענותיהם.

היום (רביעי) התקיים דיון בבקשה שנייה, ולאחריו פרסם משגב תמונה של נתניהו נטול פילטר מבית המשפט לצד עורך דינו, ושיתף פוסט שבו תיאר את שהתרחש באולם. לדבריו, נתניהו הגיע מלווה בעורך דינו, אוריאל חור נזרי, ובמספר מאבטחים.

משגב טען כי היו חילופי מילים בניהם שלא לפרוטוקול ואמר: "מלמל משהו על אהוד ברק וקרן וקסנר, וטען שאני חלק ממערך בילוש שממומן במיליונים. הציע לי לטפל בעצמי באברבנל. המלצתי לו למצוא עבודה. הבטחתי לו שב-27 באוקטובר הכל ייגמר. אשכרה בזבזתי עוד חצי יום עבודה על האומלל הזה".