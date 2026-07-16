צרות בצרורות: עתירה דחופה לבג"ץ נגד אופיר כץ

יו"ר מפלגת "ישראל תחילה" וחברת הכנסת שרן השכל, הגישה היום (חמישי) עתירה דחופה לבג"ץ, בדרישה לכנס מיידית את ועדת הכנסת. העתירה הוגשה נגד יו"ר הוועדה ח"כ אופיר כץ, ועדת הכנסת והכנסת עצמה. השכל דורשת לדון בבקשתה להתפלג מסיעת הימין הממלכתי (תקווה חדשה) ולהכיר בה כסיעת יחיד.

המהלך מגיע בעקבות מיזוג סיעת תקווה חדשה עם הליכוד. יו"ר הסיעה גדעון סער שוריין בליכוד, ושאר חברי הסיעה יתמודדו בפריימריז של המפלגה. השכל סירבה להצטרף למהלך לפני שנתיים. היא הודיעה פומבית כי לא תרוץ בליכוד, ובתחילת השבוע אף התפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ והגישה בקשת התפלגות רשמית.

הכנסת צפויה להתפזר היום. ועדת הכנסת בוחרת לעכב את הדיון בבקשתה. העיכוב הזה מאיים לרוקן מתוכן את זכותה החוקית של השכל, וייצור מצב בלתי הפיך ברגע שהכנסת תפוזר.

יו"ר מפלגת "ישראל תחילה" וחברת הכנסת שרן השכל מסרה הבוקר עם הגשת העתירה: "לעם ישראל היקר נמאס מהקומבינות והדילים הפוליטיים. השבועיים האחרונים התאפיינו בריצת אמוק של חקיקה מטורפת וחסרת מוסר. חקיקה שיורקת לפרצופו של העם. היא פוגעת במשלמי המיסים ובכל מי שנותן כתף בשירות הצבאי ובהגנה על ארצנו היחידה – ארצו של העם היהודי, עם הנצח.

הגשתי בקשה דחופה ליו"ר ועדת הכנסת ולוועדה עצמה, כדי שיכירו במיזוג הרשמי בין סיעת הימין הממלכתי (תקווה חדשה) לסיעת הליכוד. צעד זה נועד לאפשר לי להתפצל כסיעת יחיד. עד רגע זה לא קיבלתי שום מענה או החלטה מהוועדה. לכן, נאלצתי להגיש הבוקר עתירה דחופה לבג"ץ. דרשתי מבית המשפט להתערב ולהורות על קיום סעיף 59 לחוק הכנסת. חוקים במדינת ישראל יש לקיים. זהו הבסיס למינהל תקין.

דילים וקומבינות הם ההפך הגמור ממינהל תקין. הם מהווים כרסום עמוק במהותה של מדינה מתוקנת. לא אתן לדילים ולקומבינות לנהל את המדינה. זהו נגע רע לקיומנו כאן".