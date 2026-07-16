הרב אליהו מאיים על החשוד באונס: "לא כדאי לו לחזור לצפת"

הרב שמואל אליהו ( הדס פארוש / פלאש90 )

בית המשפט המחוזי צפוי לדון בבקשת חלופת מעצר של הרב יוסף שובלי. הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, הזדעזע מהאפשרות שהבקשה תאושר והוציא מכתב חריף נגד הדיון.

"שמענו בתדהמה כי בית המשפט המחוזי ידון היום בחלופת מעצר לאנס שובלי. חשוב שהשופט ידע כי התורה משווה אונס לרצח. לא פחות מזה", כתב הרב. בהמשך דבריו תקף את עצם האפשרות להקל בתנאי המעצר, ואמר, "אנחנו מזועזעים כי בית המשפט מעלה על הדעת לדון בהקלת תנאים על אדם שהחריב בתים וגרם נזק נפשי, פיזי ורוחני לרבים. כל התחשבות ורחמים על אדם כזה היא בהכרח אכזריות כלפי הנפגעים".

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מכתב הרב אליהו לבית המשפט ( ללא קרדיט )

בסוף המכתב שלח הרב אליהו איומים כמעט מפורשים לחשוד: "חשוב לומר לשובלי הזה ולכל אנס אחר. אנחנו לא נקבל אתכם בצפת ולא בכל מקום אחר. לא רק בגלל שצפת היא עיר קודש, אלא בגלל שהדם של כל אדם בישראל הוא קודש".

"כרב העיר צפת חשוב לי להבהיר, לא כדאי לו לחזור לצפת למעצר בית, אנשי העיר יתחייבו למרר לו את החיים יום ולילה. ימררו לו ולכל אנס שיחשוב להגיע לעיר שלנו. ראו הוזהרתם!".