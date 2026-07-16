בזמן שהפציצו ליד טהראן: איראן שיגרה מחווה מפתיעה לטראמפ

העימות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להחריף: לראשונה מאז החל סבב ההסלמה הנוכחי, דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) כי צבא ארצות הברית תקף גם באזורי הבירה טהראן.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות AP, התקיפות האמריקניות התרחבו צפונה מעבר לאזור מצר הורמוז והגיעו גם לסביבת טהראן. במקביל, כלי תקשורת באיראן דיווחו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בבירה.

בהמשך הלילה הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) כי השלים גל תקיפות נוסף נגד מטרות איראניות, בהוראת הנשיא דונלד טראמפ.

לפי הודעת הצבא, הותקפו מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אווירית, אתרי שיגור טילים וכטב"מים, מתקני מעקב בחוף ויעדים נוספים, בהם גם באזור בנדר עבאס.

איראן: "תקפנו בסיסים אמריקניים"

במקביל, משמרות המהפכה טענו כי ביצעו מתקפת תגמול נגד בסיסים אמריקניים באזור.

על פי הדיווחים בתקשורת האיראנית, הותקף מכ"ם בבסיס אמריקני בכווית באמצעות טילים ורחפנים. בנוסף נטען כי הותקפו מערכות תקשורת צבאיות ומכלי אחסון דלק בבסיס אמריקני בירדן.

בבחריין הופעלו במהלך הלילה אזעקות, בעוד צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות "איומי רחפנים עוינים".

מכלית נפט הושבתה

עוד קודם לכן הודיע פיקוד המרכז האמריקני כי השבית מכלית נפט שהייתה בדרכה לנמל באיראן.

לפי הודעת סנטקום, הספינה התעלמה מאזהרות חוזרות וניסתה להפר את המצור הימי האמריקני. מטוס אמריקני שיגר לעברה טילי הלפייר שפגעו בארובת הספינה והביאו להשבתתה.

טראמפ: איראן שחררה אזרחית אמריקנית

בתוך כך הודיע הנשיא טראמפ ברשת Truth Social כי איראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה במדינה בשנת 2024.

בהמשך דווח ברשת CNN כי מדובר בדנה קרארי, אזרחית אמריקנית-איראנית שנאסר עליה לעזוב את המדינה. פרקליטה אישר כי היא שוחררה והודה לממשל האמריקני על המאמצים שהובילו לשחרורה.