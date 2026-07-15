בתקציב זעום: גרסת AI ל"אודיסאה" מאתגרת את נולאן

בעוד הוליווד מתכוננת לאחד הסרטים המדוברים של השנה, מתברר כי לא רק כריסטופר נולאן עומד להחזיר את “האודיסאה” למסך הגדול. ימים ספורים לפני עלייתו לאקרנים של “The Odyssey” בהפקת ענק תקציבית של כ-250 מיליון דולר, סטודיו בינה מלאכותית צעיר כבר הקדים אותו - עם גרסה משלו, שנוצרה כמעט כולה באמצעות AI.

הסרט, “Odysseus: The Fall”, הופק על ידי Fountain 0, סטודיו בהובלת היוצר האיראני-בריטי אש קושה. מדובר ביצירה באורך 135 דקות, שנועדה להדגים את הפוטנציאל של טכנולוגיות יצירה גנרטיביות בתעשיית הקולנוע. בניגוד להפקת הענק של נולאן, הסרט הופק בעלויות נמוכות משמעותית וללא צוותים מסורתיים רחבי היקף.

קושה אינו זר לתחום: סרטו הקודם, “Dreams of Violets”, נכנס מוקדם יותר השנה להיסטוריה כסרט הראשון שנוצר כולו באמצעות AI והתקבל לפסטיבל טרייבקה. כעת, עם “Odysseus: The Fall”, הוא מנסה להוכיח כי ניתן ליצור אפוסים קולנועיים גם מחוץ למערכת האולפנים המסורתית.

מנגד, גרסתו של נולאן ל”האודיסאה” מביאה עמה את כל כובד המשקל של הוליווד: צוות שחקנים נוצץ הכולל את מאט דיימון, טום הולנד, אן האת’וויי, זנדאיה, רוברט פטינסון, לופיטה ניונגו ושרליז ת’רון, לצד צילומים בלוקיישנים ברחבי העולם ושימוש בטכנולוגיות IMAX מתקדמות. כבר כעת מדווחים על ביקוש שיא לכרטיסים בהקרנות המוקדמות.

העימות בין שתי הגרסאות - האחת עתירת תקציב והשנייה מבוססת אלגוריתמים - מדגיש פערים עמוקים אך גם מעלה שאלות מהותיות על עתיד התעשייה. קושה מדגיש כי הבינה המלאכותית אינה באה להחליף יוצרים, אלא להרחיב את גבולות היצירה ולאפשר ליוצרים עצמאיים לספר סיפורים שאחרת לא היו מגיעים למסך.

עם זאת, בהוליווד לא כולם משוכנעים. השימוש הגובר ב-AI מעורר חששות כבדים בקרב אנשי מקצוע - מתסריטאים ועד אנשי אפקטים - החוששים לפגיעה במקומות עבודה ובערך האמנותי של היצירה הקולנועית.

כך או כך, העיתוי שבו בחר Fountain 0 להשיק את סרטו נראה רחוק מלהיות מקרי. לצד ההייפ סביב סרטו של נולאן, הגרסה האלטרנטיבית מבטיחה להצית דיון רחב הרבה יותר: לא רק על “האודיסאה” - אלא על עתיד הקולנוע כולו.