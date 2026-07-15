ניסוי פורץ דרך: הטיפול שמונע אלצהיימר עוד לפני הופעת התסמינים

חברת התרופות רוש (Roche) הכריזה השבוע על השקת ניסוי קליני רחב היקף בשם PrevenTRON, שמטרתו לבחון האם ניתן למנוע את מחלת האלצהיימר עוד לפני הופעת התסמינים הראשונים. מדובר בצעד משמעותי בגישה למחלה, שעשוי לשנות את הדרך שבה הרפואה מתמודדת עם אחת המחלות הנוירודגנרטיביות הקשות בעולם.

הניסוי, שהוצג בכנס הבינלאומי לאלצהיימר (AAIC 2026) בלונדון, יתמקד באנשים שאינם סובלים מירידה קוגניטיבית, אך נמצאו אצלם סמנים ביולוגיים המעידים על סיכון גבוה להתפתחות המחלה. לצורך איתור המשתתפים תעשה רוש שימוש בבדיקת דם מתקדמת מסוג Elecsys pTau217, המאפשרת זיהוי מוקדם של פתולוגיה מוחית הקשורה לאלצהיימר.

במרכז הניסוי עומדת התרופה הניסיונית טרונטינמאב (Trontinemab), נוגדן חדשני המבוסס על טכנולוגיית Brainshuttle של רוש. טכנולוגיה זו מאפשרת מעבר יעיל יותר של התרופה דרך מחסום הדם-מוח (BBB) אחד האתגרים המרכזיים בפיתוח טיפולים למחלות נוירולוגיות. התרופה נקשרת לקולטנים ספציפיים ומצליחה לחדור למוח בצורה ממוקדת יותר בהשוואה לטיפולים קודמים.

נתונים מוקדמים ממחקרי שלב I/II מצביעים על תוצאות מבטיחות במיוחד: כ-92% מהמטופלים שקיבלו מינון גבוה הגיעו לרמות נמוכות של עמילואיד במוח בתוך 28 שבועות בלבד - אחד הסמנים המרכזיים למחלה. בנוסף, שיעור תופעות הלוואי מסוג ARIA (שינויים הדמייתיים הקשורים לעמילואיד) היה נמוך משמעותית מהטיפולים המתחרים בשוק.

המהלך החדש של רוש משתלב בתוכנית רחבה יותר הכוללת גם את ניסויי Phase III בשם TRONTIER 1 ו-TRONTIER 2, המיועדים לחולים בשלבים מוקדמים של אלצהיימר. ניסויים אלו מגייסים כ-1,600 משתתפים ב-18 מדינות, כאשר התוצאות צפויות להתפרסם סביב שנת 2028.

הכרזה זו מסמנת גם את חזרתה של רוש לזירת האלצהיימר לאחר שורת כישלונות בעבר, כולל התרופות crenezumab ו-gantenerumab. בשנים האחרונות הובילו חברות כמו ביוג'ן, אייסאי ואלי לילי את התחום עם טיפולים מבוססי עמילואיד, אך רוש מבקשת כעת להתחרות באמצעות גישה חדשנית - מהירה יותר, בטוחה יותר, ובעיקר כזו שמקדימה את הופעת המחלה.