"פתרון למשבר" - הסטארטאפ שמכניס רובוטים לענף הבנייה

ענף הבנייה העולמי ניצב בפני משבר מתמשך של מחסור בכוח אדם, ובדיוק לנקודה הזו נכנסת חברת הסטארטאפ Monumental מאמסטרדם, שמפתחת רובוטים אוטונומיים להנחת לבנים. החברה הודיעה על גיוס של 32 מיליון דולר בסבב B, בהובלת קרן Khosla Ventures ובהשתתפות Plural ו-Hummingbird Ventures.

החברה נוסדה על ידי סלאר אל חפאג׳י, יזם שמכר בעבר חברה לפלנטיר, וכעת מביא את הניסיון שלו מעולם הדאטה והטכנולוגיה אל אחד התחומים המסורתיים והפחות דיגיטליים - הבנייה. Monumental כבר הספיקה להפעיל כ-150 רובוטים, שביצעו עבודות בנייה ביותר מ-100 בתים וכ-150 מטרים של קירות תעלה.

ההשקעה מגיעה על רקע נתונים מדאיגים: לפי התאחדות הקבלנים האמריקאית (ABC), הענף יזדקק לכ-349 אלף עובדים חדשים בשנת 2026 רק כדי לשמור על איזון בין היצע לביקוש. בשנת 2027 המספר צפוי לזנק לכ-456 אלף עובדים, כאשר הביקוש לבנייה ממשיך לעלות.

ב-Monumental מאמינים שהפתרון לא טמון רק בגיוס עובדים נוספים, אלא באוטומציה רחבת היקף. הרובוטים של החברה מתוכננים לעבוד לצד בני אדם, להאיץ את קצב הבנייה, להפחית עלויות ולשפר את הדיוק - במיוחד בעבודות חוזרות כמו הנחת לבנים.