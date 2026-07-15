אפל נגד Nvidia: המהלך הסודי שעשוי לשנות את עולם ה-AI

אפל מחריפה את מאמציה בתחום הבינה המלאכותית ובוחנת רכישות של חברות שבבים ייעודיות, כחלק ממהלך אסטרטגי להפחתת התלות ב-Nvidia ולחיזוק יכולות ה-AI שלה. לפי דיווח שפורסם ב-The Information, החברה מנהלת בתקופה האחרונה שיחות עם בנקאי השקעות וסטארט-אפים בתחום השבבים, במטרה לאתר יעדי רכישה פוטנציאליים.

המהלך מגיע על רקע שינוי בהנהגת החברה, כאשר ג'ון טרנוס - בכיר ותיק בתחום הנדסת חומרים - צפוי להיכנס לתפקיד המנכ"ל בספטמבר הקרוב. הרקע שלו בפיתוח שבבים נתפס כאיתות ברור לכך שאפל מתכוונת להעמיק את ההשקעה בסיליקון מותאם אישית, במיוחד בעידן הבינה המלאכותית.

במקביל, אפל כבר החלה לבנות תשתית עצמאית בתחום. מוקדם יותר השנה רכשה החברה את הסטארט-אפ הישראלי Q.ai בעסקה המוערכת בכ-2 מיליארד דולר. בנוסף, חתמה על הסכם ייצור רב-שנתי עם ברודקום בהיקף של כ-30 מיליארד דולר, הכולל ייצור של יותר מ-15 מיליארד שבבים בארה"ב. גם אינטל נכנסה לתמונה, עם הסכם ראשוני לייצור חלק מהשבבים של אפל באופן מקומי.

אחד הפרויקטים המרכזיים של החברה הוא פיתוח שבב שרתים ייעודי לבינה מלאכותית, הנושא את שם הקוד "Baltra", בשיתוף עם ברודקום. שבב זה נועד להוות חלופה למעבדי ה-AI היקרים של Nvidia, אשר כיום שולטים בשוק. נכון לעכשיו, אפל עושה שימוש בתשתיות Nvidia דרך שירותי הענן של גוגל, אך המטרה היא לצמצם את התלות בגורמים חיצוניים.

צעד זה מחזק את המרוץ הגלובלי אחר כוח חישוב לבינה מלאכותית, כאשר לא רק ענקיות הענן כמו גוגל ומטא משקיעות בפיתוח שבבים מותאמים, אלא גם חברות צרכניות כמו אפל נכנסות לעומק התחום. העלויות הגבוהות של פתרונות Nvidia דוחפות יותר ויותר חברות לפתח חלופות פנימיות, באמצעות רכישות, שיתופי פעולה והשקעה בפיתוח עצמאי.

עבור אפל, מדובר במהלך קריטי במיוחד. החברה הציגה בכנס WWDC האחרון אסטרטגיית AI חדשה, הכוללת גרסה מתקדמת של סירי המבוססת על שילוב בין עיבוד מקומי לענן. כדי לתמוך ביכולות הללו בקנה מידה רחב, נדרשת תשתית חישוב חזקה, יעילה ובעיקר עצמאית - יעד שאפל נחושה להשיג בשנים הקרובות.