הרובוט שיחליף אותנו? סין חושפת מכונת-על עם כוח מחשוב מטורף

חברת Booster Robotics הסינית הכריזה על השקת ה-T2, פלטפורמת רובוט אנושי חדשה המיועדת לחוקרים ומפתחים בתחום הבינה המלאכותית הגופנית (Embodied AI). מדובר בדגם מתקדם משמעותית מקודמו, ה-T1, עם שדרוגים ניכרים הן במבנה הפיזי והן בכוח החישוב.
ה-T2 מתנשא לגובה של 1.4 מטרים ושוקל כ-42 קילוגרם - עלייה של 19% בגובה ו-40% במשקל לעומת הדגם הקודם. הרובוט מצויד ב-31 דרגות חופש, ומסוגל לשאת משקל של עד 10 קילוגרמים באמצעות שתי זרועותיו. בנוסף, המפרקים החזקים ביותר שלו מגיעים למומנט שיא של עד 140 ניוטון-מטר, מה שמאפשר לו לבצע פעולות מורכבות יותר בסביבה תעשייתית.
בלב המערכת נמצא שבב Jetson Thor T5000 של NVIDIA, המספק מעל 2,000 טריליון פעולות בשנייה (TOPS) ומציב את ה-T2 כאחד הרובוטים האנושיים בעלי יכולת החישוב הגבוהה ביותר בקטגוריה. הרובוט מצויד במערך חיישנים מתקדם הכולל מצלמות בינוקולריות, אפשרות למצלמות בפרקי הידיים וחיישני LiDAR, המאפשרים תפיסה מדויקת של הסביבה.
ב-Booster מדגישים כי ה-T2 אינו רק פלטפורמה טכנולוגית, אלא כלי עבודה שמיועד לקרב את תחום הרובוטיקה מהדגמות מעבדה ליישומים מעשיים. החברה מכוונת לשימושים בתעשייה, לוגיסטיקה ומחקר מתקדם, תוך דגש על פיתוח יישומים בעולם האמיתי.
החברה, שהוקמה ביוני 2023 על ידי צ’נג האו - מהנדס לשעבר ב-ByteDance וב-Amazon ובוגר אוניברסיטת צ’ינגהואה - גייסה לאחרונה כ-140 מיליון דולר, וממשיכה להתרחב במהירות. צוות הפיתוח שלה כולל חוקרים ובוגרים ממעבדות הרובוטיקה המובילות בסין.
ה-T2 נכנס לשוק תחרותי במיוחד, כאשר חברות סיניות רבות מנסות לבסס יתרון בתחום הרובוטים האנושיים, כחלק מאסטרטגיה לאומית רחבה. לצד ה-T2, החברה מציעה גם את דגם ה-K1 הקטן יותר, שמחירו מתחיל בכ-5,999 דולר, בעוד שמחיר ה-T2 טרם נחשף. לשם השוואה, דגם ה-T1 הושק במחיר של כ-30 אלף דולר וה-T2 לא צפוי להיות רחוק ממחיר זה.