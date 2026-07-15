הרובוט שיחליף אותנו? סין חושפת מכונת-על עם כוח מחשוב מטורף

חברת Booster Robotics הסינית הכריזה על השקת ה-T2, פלטפורמת רובוט אנושי חדשה המיועדת לחוקרים ומפתחים בתחום הבינה המלאכותית הגופנית (Embodied AI). מדובר בדגם מתקדם משמעותית מקודמו, ה-T1, עם שדרוגים ניכרים הן במבנה הפיזי והן בכוח החישוב.

ה-T2 מתנשא לגובה של 1.4 מטרים ושוקל כ-42 קילוגרם - עלייה של 19% בגובה ו-40% במשקל לעומת הדגם הקודם. הרובוט מצויד ב-31 דרגות חופש, ומסוגל לשאת משקל של עד 10 קילוגרמים באמצעות שתי זרועותיו. בנוסף, המפרקים החזקים ביותר שלו מגיעים למומנט שיא של עד 140 ניוטון-מטר, מה שמאפשר לו לבצע פעולות מורכבות יותר בסביבה תעשייתית.

בלב המערכת נמצא שבב Jetson Thor T5000 של NVIDIA, המספק מעל 2,000 טריליון פעולות בשנייה (TOPS) ומציב את ה-T2 כאחד הרובוטים האנושיים בעלי יכולת החישוב הגבוהה ביותר בקטגוריה. הרובוט מצויד במערך חיישנים מתקדם הכולל מצלמות בינוקולריות, אפשרות למצלמות בפרקי הידיים וחיישני LiDAR, המאפשרים תפיסה מדויקת של הסביבה.