תאריך הקסם: היום שבו הארי פוטר שינה את חוקי המשחק (פעמיים!)

אם נבקש מכם לבחור תאריך אחד שמסמל יותר מכל את ההיסטריה סביב סדרת סרטי "הארי פוטר", סביר להניח שתחשבו על השקות חורפיות או על תחילת שנת הלימודים בהוגוורטס בספטמבר. אבל מתברר שהתאריך הכי קסום בלוח השנה של חובבי המכשף הצעיר הוא דווקא היום (רביעי) בעיצומו של הקיץ: ה-15 ביולי.

בצירוף מקרים קוסמי (או פשוט תכנון גאוני של אולפני Warner Bros), בדיוק ביום הזה, בהפרש של שנתיים, עלו לאקרנים שניים מהסרטים החשובים, האפלים והמצליחים ביותר בסאגה כולה.

2009: תחילתו של הסוף ב"הנסיך חצוי-הדם"

ב-15 ביולי 2009, אחרי המתנה מורטת עצבים שנמשכה שנתיים (בעקבות דחייה ממושכת של חצי שנה מהתאריך המקורי), הגיע לבתי הקולנוע "הארי פוטר והנסיך חצוי-הדם" (הסרט השישי בסדרה).

הסרט סימן את נקודת המפנה הדרמטית ביותר של המותג:

הטון השתנה: הילדות נגמרה רשמית. הבמאי דיוויד ייטס לקח את הצופים למסע ויזואלי קודר, כמעט מונוכרומטי, שהכין את הקרקע למלחמה הגדולה.

הסוף ששבר לבבות: סצנת המוות המיתולוגית של פרופסור דמבלדור בראש המגדל הותירה מיליוני צופים בדמעות באולמות הקולנוע החשוכים.

הקופות רעדו: כבר ביום הראשון לצאתו, גרף הסרט 58.2 מיליון דולר בארה"ב בלבד, ושבר את שיא ההקרנות של חצות.

2011: הדמעות, הדו-קרב והסוף ההיסטורי של "אוצרות המוות: חלק 2"

בדיוק שנתיים לאחר מכן, ב-15 ביולי 2011, מעגל הקסמים נסגר. החלק האחרון והמצופה ביותר, "הארי פוטר ואוצרות המוות: חלק 2", הגיע למסכים והביא איתו סגירת מעגל של עשור שלם.

ההתרגשות הגיעה לשיא חסר תקדים:

הקרב על הוגוורטס: הצופים קיבלו סוף סוף את הדו-קרב המכריע בין הארי לוולדמורט, בעיצומו של קרב אפי שהחריב את הטירה האהובה.ר

גע של היסטוריה קולנועית: עבור דור שלם של מעריצים שגדלו עם הספרים והסרטים, ה-15 ביולי 2011 היה היום שבו הילדות שלהם הגיעה לקיצה הרשמי.

שבירת שיאים מטורפת: הסרט הפך ללהיט ענק שחצה את רף המיליארד דולר תוך 19 ימים בלבד, וניצב עד היום כאחד הסרטים הרווחיים ביותר בכל הזמנים.

ה-15 ביולי הוא לא סתם עוד יום חם של קיץ. עבור מיליוני מעריצים ברחבי העולם, מדובר ביום שמציין את שיא הקסם, את פרידת הדרכים, ואת ההוכחה שחברות ואומץ יכולים לנצח גם את הקוסם האפל ביותר בהיסטוריה.