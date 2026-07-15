מדד יוני ללא שינוי; מחירי הדירות ממשיכים בירידה

יכול להיות מרוצה. סמוטריץ' ( חיים גולדברג/פלאש90 )

בשורה טובה למשק. מדד המחירים לצרכן בחודש יוני 2026 נותר ללא שינוי בהשוואה לחודש מאי 2026. לשם השוואה בשנה שעברה עמד מדד יוני 25' על 0.3%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (יוני 2026 לעומת יוני 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.6%. מתחת ליעד האינפלציה השנתי שעמד על עד 3%. עליות מחירים נרשמו בסעיפי: תרבות ובידור שעלה ב-1.0%, דיור שעלה ב-0.7%, בריאות שעלה ב-0.6% ומזון שעלה ב-0.4%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי : ירקות ופירות טריים שירדו ב-5.2%, הלבשה והנעלה שירד ב-2.7%, תחבורה שירד ב-0.7% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.5%.

מדד מחירי הדירות יוני 26' ( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

מחירי הדירות ממשיכים לרדת

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל – מאי 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ – אפריל 2026, נמצא כי: מדד מחירי הדירות ירד ב-1.0%.

בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.8%-), צפון (0.3%-), חיפה (0.5%-), מרכז (0.0%), תל אביב (2.3%-) ודרום (0.0%).

בנוסף מדד מחירי הדירות החדשות ירד ב-0.1%.

בגזרת שכירות הדירות נרשמה עליה של 2.6% בחידוש חוזים ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 6.6%.