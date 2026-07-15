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משפט ופלילים

הונאת ענק: עובדת בנק בכירה נעצרה בחשד לגניבה

עובדת הבנק הבכירה נעצרה בחשד להונאת לקוחות ובהלבנת הון בהיקף של כ–800 שקלים • על פי החשד, במשך שנים גבתה כספים מלקוחות הבנק במרמה, תוך הצגת מצג שווא שלפיו התשלום נדרש לצורך אישור הלוואות

13:58
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בנק ישראל החליט; הריבית נותרה ללא שינוי (צילום: הדר יואביאן/פלאש90)

יחידת ההונאה של מחוז חוף עצרה היום (רביעי) עובדת בנק בכירה, בחשד שניהלה רשת מרמה מתוחכמת, הונתה לקוחות והלבינה הון בהיקף מצטבר של כ-800 אלף שקלים.

המעצר בוצע הבוקר, עם המעבר הרשמי של החקירה מהשלב הסמוי לשלב הגלוי, כאשר בלשי המשטרה איתרו את החשודה, פשטו על ביתה ועצרו אותה לחקירה.

הפרשה החלה בחודשים האחרונים כחקירה סמויה, אשר נפתחה בעקבות תלונה רשמית שהגישה הנהלת הבנק שבו מועסקת החשודה. במהלך החקירה, הצליחו חוקרי יחידת ההונאה לאתר שורה של לקוחות והלוואות החשודות כקשורות ישירות לשיטת הפעולה של הבנקאית הבכירה.

מחומרי החקירה עולה, כי הבנקאית "עבדה" על לקחותיה כי עליהם לשלם לה באופן פרטי עבור פעולות שהיא תבצע עבורם.

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