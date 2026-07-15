האם זנדאיה בהיריון? ההכרזה של הכוכבת שמסעירה את הרשת

אחרי שנה עמוסה במיוחד שכללה כמה מהפרויקטים הגדולים ביותר בהוליווד, זנדאיה הודיעה כי היא מתכוונת לקחת הפסקה מהעבודה ולהיעלם לתקופה הקרובה.

השחקנית, שנחשבת לאחת הכוכבות הגדולות בתעשייה בזכות תפקידיה ב"אופוריה", "חולית", סרטי "ספיידרמן" ופרויקט הענק הבא "האודיסאה", סיפרה כי לאחר רצף אינטנסיבי של צילומים היא מתכננת להוריד הילוך.

זנדאיה צילום שארטסטוק ( (צילום: שאטרסטוק/ DFree) )

"אני הולכת להיעלם"

"אני מקווה שלא יימאס לכם ממני", אמרה. "השנה אני הולכת להיעלם קצת".

ההחלטה מגיעה לאחר חודשים עמוסים במיוחד, שבמהלכם השתתפה בכמה מההפקות המדוברות ביותר של התקופה. כעת, לדבריה, הגיע הזמן לעצור, לנוח ולהקדיש זמן לעצמה.

המעריצים כבר מעלים השערות

במקביל, ברשת ממשיכות להסתובב שמועות שלפיהן זנדאיה ובן זוגה, השחקן טום הולנד, התחתנו. כעת, אחרי שהודיעה כי היא לוקחת צעד אחורה מהקריירה, יש מי שסבורים שההפסקה נועדה לאפשר לה להתמקד בחייה האישיים - ואולי אפילו להתחיל לתכנן את הצעד הגדול הבא: הקמת משפחה.