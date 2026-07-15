הפורש מהליכוד פותח הכל: "קשה לי מאוד"

חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שפרש לאחרונה ממפלגת הליכוד, נשאל הבוקר (רביעי) ברדיו 103fm, על תוכניותיו לעתיד ופותח הכל על מפלגתו לשעבר.

אדלשטיין תקף בחריפות את המפלגה שבה היה חבר שנים רבות - הליכוד. "מאות אלפי מילואימניקים שרואים מה קורה מרגישים סטירת לחי - לא יכול שזה לא גובה מחיר פוליטי. מה, אנשים כולם עיוורים?"

עוד הוסיף אדלשטיין: "הם תקפו את הרמטכ"ל והסבירו בשקר מוחלט שהוא לא טרח אף פעם לשלוח נציגי צה"ל לדיונים ועכשיו יוצא בביקורת. זה אקט פוליטי ובליל של שטויות".

"קשה לי מאוד להסביר איך כל כך מעט חברי קואליציה הצביעו נגד חוק המעצרים, זו הסיבה שאמרתי שאני לא מוציא את עצמי בסיעת הליכוד הנוכחית".

הוא נשאל האם השותפות עם החרדים, זה הדבר שהכי חשוב לנתניהו ואמר: "כנראה שכן, אבל אני לא פרשן פוליטי", השיב. "צריך לזכור שיש צורך מיידי של צה"ל בחיילים. אמר את זה הרמטכ"ל, אמרו אנשי אכ"א, אמר כל מי שמבין את הסיטואציה של הסדיר והמילואים. הראייה היא שהשירות הסדיר שהיה אמור להתקצר - לא קוצר כי חסרים חיילים".

לאחר מכן, הוא נשאל באיזו מסגרת הוא עתיד להתמודד בבחירות הקרובות, והשיב: "במסגרת חדשה שמבטאת את הדעות שלי - ימין ציוני. היא תטפל בחוק הגיוס וברפורמה משפטית בהסכמה רחבה".

בנוסף, הוא לא פסל את נתניהו כמועמד לראשות הממשלה.