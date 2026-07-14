הנקודה האדומה: בנט מבזה את לומדי התורה 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

נכון שאנחנו רגע לפני תשעה באב?

אתמול בכנסת זה היה נראה לרגע כמו שמחת-לומדי-תורה:

החרדים צהלו והאופוזיציה הקיפה אותם בצעקות כדי להתגבר על מחיאות הכפיים.

אבל מי שעשה את כל הרעש היה מישהו שבכלל לא היה במליאה, כי הוא עדיין לא ח"כ

אבל יש לו את תואר "ראש הממשלה לשעבר והסרוג הראשון בתפקיד" נפתלי ביחד בנט.

הוא צייץ מהעץ התורני שטיפס עליו כדי להרגיש גבוה ממצבו בסקרים-

וקרא לחוק "ביזוי התורה" של "ממשלת השבעה באוקטובר האנטי-ציונית”.

הסיסמאות הממוחזרות באדיבות הבינה המלאכותית שוחרת איכות הסביבה של בנט.

עכשיו לשאלות הקשות באמת:

בנט, אתה מדבר על ביזוי תורה? אתה?!

מה אתה עשית למען לומדי התורה בעבר?

מה למען השם ולמען הישרדותך הפוליטית

אתה מתכוון לעשות בשביל עולם התורה ביש עתיד?

וידעת שבתורה שגם אתה מאמין בה כתוב "מדבר שקר תרחק"

ונפלת בהמלצה הזאת המון פעמים בעבר?

די כבר, לא נמאס לך לנצל את מחדל השבעה באוקטובר

והקרבנות הרבים הי"ד

לצרכים פוליטיים קטנים וקטנוניים?

ולחשוב שפעם בנט, כשעוד נטית ימינה,

היית הכי "אח" ועכשיו הפכת להכי "פח"- בפוליטיקה,

סל מחזור של משפטים משומשים-

שאפילו יאיר לפיד כבר משתגע מזה. ומהמצב בסקרים.

אז אתה בטוח שבסוף אוקטובר אתה וחברך לשלום לכם עכשיו

תחליפו את הממשלה האנטי-ציונית

שלמרבה הזעם שלך מעדיפה חמש יחידות גמרא לפני מתמטיקה

שבחשבון פשוט זה מוריד לך מנדטים שהולכים ישר לאייזנקוט.

אבל לפני סוף אוקטובר יגיע תשרי וכדאי שביום כיפור תבקש סליחה

מכל מי שפגעת בו בדרך חזרה למשרד ראש הממשלה.

בנט, קבל עצה אישית לסיום:

אם אתה בכל זאת רוצה למצוא חן בעיני לומדי התורה במקום להאשים אותם בביזיון,

תגדיל קצת את הכיפה שלך ותפסיק להחביא אותה מבושה.

תלמד מביבי: להתחנף לפני בחירות זה אף פעם לא מזיק!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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