קבר עתיק נחשף בחפירות - "הצצה נדירה לחיי מצרים העתיקה"

הקבר שנמצא ( צילום: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities )

משלחת ארכיאולוגית הולנדית מאוניברסיטת ליידן חשפה קבר עתיק בן כ-3,000 שנה בגדה המערבית של לוקסור שבמצרים. על פי הודעת משרד התיירות והעתיקות המצרי, הקבר מתוארך לתקופת הממלכה החדשה, ככל הנראה לעידן הרעמססי, ונמצא באזור הנקרופוליס של שייח' עבד אל-קורנה.

הקבר שייך לאדם בשם פאסר (Paser), כפי שעולה מכתובות שנמצאו באתר. המבנה תואם את התכנון האופייני לקברי האליטה של התקופה, וכולל חצר פתוחה המובילה לקפלה חצובה בסלע בצורת האות T. קירות הקבר מעוטרים בציורים צבעוניים וכתובות, המשקפים את המסורת האמנותית והדתית של מצרים העתיקה בתקופת הממלכה החדשה. ממצאים אלו מספקים הצצה לחיי האצולה המקומית ולאמונות הקבורה שרווחו באותה תקופה.

חלק מציורי הקיר שנמצאו בקבר ( צילום: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities )

הגילוי האחרון מצטרף לשורה של תגליות משמעותיות באזור לוקסור בחודשים האחרונים. בין היתר, נחשפו עשרות ארונות קבורה מצוירים ופפירוסים נדירים מהתקופה הביניים השלישית, וכן שוחזרו קברים נוספים מהעידן הרעמססי.

לאוניברסיטת ליידן נוכחות מחקרית ארוכת שנים באזור שייח' עבד אל-קורנה, שם היא עוסקת בין היתר בחקר קברים שעברו שימוש חוזר לאורך הדורות. החוקרים מדגישים כי גם באזורים שנחקרו לעומק בעבר, עדיין טמון פוטנציאל לגילויים חדשים, הממשיכים להעשיר את הידע על מצרים העתיקה.