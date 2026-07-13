מחיקוי של האלנד ועד להגשת כדור: אטלס שובר שיאים

אטלס, הרובוט ההומנואידי של Boston Dynamics, רשם רגע היסטורי כאשר הופיע על כר הדשא במהלך משחק שמינית הגמר של מונדיאל 2026 באצטדיון מטלייף. לעיני כ-80 אלף צופים, צעד הרובוט בבטחה מתוך מנהרת השחקנים, ניגש לשופט והגיש את כדור המשחק - רגע סמלי שסימן לראשונה שילוב של רובוט הומנואידי באירוע הספורט הגדול בעולם.

אך אטלס לא הסתפק בהופעה טכנית בלבד. לאחר מסירת הכדור, הדגים הרובוט שורה של חגיגות שער אייקוניות, כולל מחווה שנראתה כהשראה מסגנונו של כוכב נבחרת נורווגיה, ארלינג הלאנד. המופע, שאורגן על ידי יונדאי - השותפה הרשמית לרובוטיקה של פיפ"א - נועד להמחיש לא רק יכולות תנועה מתקדמות, אלא גם אינטראקציה עם קהל ותרבות ספורט.

אטלס מגיש את הכדור במהלך שמינית הגמר ( צילום: Boston Dynamics )

ימים ספורים לאחר מכן, שחררה Boston Dynamics סרטון נוסף שהמשיך להלהיב את הרשתות. הפעם נראו שלושה רובוטים מדגם אטלס מבצעים יחד תנועת "חתירת ויקינגים" מסונכרנת במטה החברה. התרגיל, בהשראת חגיגות הנבחרת האיסלנדית, הדגיש יכולות תיאום קבוצתי מדויקות - אחד האתגרים הגדולים ביותר בתחום הרובוטיקה. ההופעות הפומביות הללו מגיעות לאחר סדרת הדגמות מרשימות שנחשפו בחודשים האחרונים, כולל ביצועי כדורגל מורכבים והכרזה כי כל יחידות הייצור של אטלס לשנת 2026 כבר הוזמנו - בין היתר עבור מרכז הרובוטיקה של יונדאי ושותפויות עם גוגל דיפמיינד. לפי החברה, הדור החדש של אטלס תוכנן עם פחות רכיבים ייחודיים ועם התאמה גבוהה יותר לייצור סדרתי. מעבר לאפקט ה"וואו" המרשים, הרובוטים כבר אינם כבולים למעבדות ניסוי. עם יכולות תנועה טבעיות, קואורדינציה קבוצתית ואינטראקציה עם בני אדם, אטלס מסמן את המעבר לעידן שבו רובוטים יהפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים הציבוריים - ואולי גם מהמגרש.