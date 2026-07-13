לא לוקחים סיכון: המדריך המלא לבדיקת מוגנות ובטיחות בקייטנות

בדיקה בחיבוק לפני ניתוק ( שאטרסטוק )

חודשי הקיץ מביאים אתם בנוסף לחום אימים גם אתגר לא פשוט להורים עובדים, במיוחד במחצית השנייה של החופש הגדול. כשהמסגרות המפוקחות והמסובסדות של משרד החינוך והרשויות המקומיות נערכות למסיבות הסיום השנתיות(ומשגרות הוראה להכנת בגדי החלפה בתיק), הנטל עובר לקייטנות פרטיות ושכונתיות עד סוף חודש אוגוסט. כדי לוודא שילדים מוגנים ובטוחים הרחק מטווח השגחתם של ההורים, חובה עליהם לבצע בדיקה מקדימה ויסודית של רישיונות הפעלה, הרכב הצוות האחראי ונהלי הבטיחות. היערכות נכונה לקייטנה מקטינה את הסיכוי לפגיעה כלשהי חו"ח ומעניקה שקט נפשי לטווח ארוך.

חוזה הורי מחייב ( מתוך האתר: pexels.com )

אישורים ורישיונות חובה

הצעדים הראשונים והבסיסיים ביותר הוא לאמת במהירות וביעילות את אמינות מפעיל הקייטנה או הפעילות המהנה הלא רשמית לילדי השכונה:

רישיון עסק תקף: יש לוודא שלקייטנה או למפעילי האירוע יש אישור רשמי מהרשות המקומית, המתנ"ס העירוני או ועד השכונה, להבטחת פיקוח בטיחותי, בטחוני ותברואתי.

יש לוודא שלקייטנה או למפעילי האירוע יש אישור רשמי מהרשות המקומית, המתנ"ס העירוני או ועד השכונה, להבטחת פיקוח בטיחותי, בטחוני ותברואתי. אישור משרד החינוך: מומלץ לבדוק האם הקייטנה עומדת בסטנדרטים של פעילות קיץ מאושרת(ולא רק במובן הכיף של הילדים) בהתאם למידע שמופיע בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך שזמינים לציבור ברשת וברשתות החברתיות.

מומלץ לבדוק האם הקייטנה עומדת בסטנדרטים של פעילות קיץ מאושרת(ולא רק במובן הכיף של הילדים) בהתאם למידע שמופיע בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך שזמינים לציבור ברשת וברשתות החברתיות. אישור בטיחות פיזי: בכל פעילות קבועה במבנה ייעודי, ובוודאי שבמקרה של פעילות חוץ הרחק מהמקום בו מתקיימת הקייטנה, יש לוודא כי יועץ בטיחות מוסמך ואמין בדק ואישר את המבנה, החצר והמתקנים זמן רב לפני הגעת הילדים למקום.

לטיול יצאנו ( צילום: צליל לבין )

אישור יציאה לפעילות: לפני כל יציאה לפעילות הכרוכה בנסיעה באוטובוס מוזמן של חברת הסעות, יש להסמיך הורה אחד לפחות לבדוק את החברה ואמינותה ולדרוש אישורי הורים לנסיעה מכל הילדים המשתתפים בפעילות. כדאי ורצוי לעדכן את ההורים בקבוצת ווטסאפ פעילה בזמני היציאה והחזרה ולהקפיד לעמוד בהם אפילו שהמפעילים ישראלים או פועלים על פי "שעון בני עקיבא". במבנה הקייטנה יהיו כל הזמן ערכת עזרה ראשונה, מטף כיבוי וטלפון נייד זמין.

בתקופה לא יציבה מבחינה ביטחונית, חובה שהקייטנה תתקיים במקלט ציבורי באישור העיריה או סמוך לממ"ד תקני על כל צרה שלא תבוא.

פוליסת ביטוח: במקרה של קייטנה פרטית, וגם כזו שפועלת תחת חברה עירונית כלשהי, חובה לוודא כי למפעיל הקייטנה ומנהלה יש ביטוח נזקים ובתוקף לכל הילדים. הביטוח חייל לכסות במפורש פעילויות חוץ ובמיוחד לפעילויות המצריכות בטיחות יתר כגון רחצה בים או בבריכה, וטיולים רגליים בהרים מצוקים ומעיינות(גם יבשים).

במקרה של קייטנה פרטית, וגם כזו שפועלת תחת חברה עירונית כלשהי, חובה לוודא כי למפעיל הקייטנה ומנהלה יש ביטוח נזקים ובתוקף לכל הילדים. הביטוח חייל לכסות במפורש פעילויות חוץ ובמיוחד לפעילויות המצריכות בטיחות יתר כגון רחצה בים או בבריכה, וטיולים רגליים בהרים מצוקים ומעיינות(גם יבשים). הכל גדור וברור: בזמן השהייה בקייטנה חובה על המדריכים להבהיר לילדים שאין יציאות מהמתחם ללא אישורם ובאישור כתוב מההורים.

רצוי מאד שמתחם הקייטנה יהיה מגודר ולא רחב במיוחד כדי שהצוות יוכל לדעת היכן נמצאים הילדים בכל רגע נתון.

להב 433 ( (צילום: חיים גולדברג/פלאש 90) )

צוות מוכשר ומיומן

המרכיב החיוני ביותר בקייטנת קיץ מוצלחת הוא לא רק הפעילות עצמה- אלא הצוות שמפעיל אותה, והיכולת לסמוך עליו בעיניים עצומות(עם בדיקות בנייד לעדכונים מדי פעם).

גם אם המדריכים הם ממשפחות טובות שאתם מכירים, מומלץ ביותר לא לדלג על אף בדיקה ולא רק כדי לצאת ידי חובה. הכלל המנחה בעניין הזה: סוף מעשה במחשבה תחילה!

גיל וניסיון הצוות: יש לדרוש לדעת מראש מי מנהל את הקייטנה בפועל. אם המדריכים הם בני נוער(בדרך כלל מגיל 16 ומעלה ולא מתחת לזה) חובה שילווה אותם מדריך מבוגר האחראי עליהם שמלאו לו 18 שנה ורצוי גם שיהיה ברשותו רישיון נשק וידע בהגשת עזרה ראשונה (כמובן שלטיולים חובה לצאת עם מלווה נשק אחד לפחות ועם חובש מוסמך).

יש לדרוש לדעת מראש מי מנהל את הקייטנה בפועל. אם המדריכים הם בני נוער(בדרך כלל מגיל 16 ומעלה ולא מתחת לזה) חובה שילווה אותם מדריך מבוגר האחראי עליהם שמלאו לו 18 שנה ורצוי גם שיהיה ברשותו רישיון נשק וידע בהגשת עזרה ראשונה (כמובן שלטיולים חובה לצאת עם מלווה נשק אחד לפחות ועם חובש מוסמך). יחס מספרי: על ההורים לבדוק שמדריכי הקייטנה מותאמים מספרית לכמות המשתתפים בה. התקן הנדרש הוא לפחות מדריך אחד לקבוצה הכוללת עד 25 ילדים, כאשר בפעילויות חוץ או מים היחס עולה ונדרשת תוספת מדריכים משמעותית כדי להבטיח שכולם יוכלו להנות מהמים ולא לצאת מהם עם טראומה לכל החיים חו"ח.

על ההורים לבדוק שמדריכי הקייטנה מותאמים מספרית לכמות המשתתפים בה. התקן הנדרש הוא לפחות מדריך אחד לקבוצה הכוללת עד 25 ילדים, כאשר בפעילויות חוץ או מים היחס עולה ונדרשת תוספת מדריכים משמעותית כדי להבטיח שכולם יוכלו להנות מהמים ולא לצאת מהם עם טראומה לכל החיים חו"ח. אישור משטרתי לשלילת עבירות מין: על פי החוק, כל מפעיל ומדריך גבר מעל גיל 18 המנהל קייטנה לילדים צעירים ממנו, מחויב להחזיק ברשותו ולהציג לנציג ההורים לפי דרישתם אישור משטרה עדכני המאשר שלא נזקפו לחובתו עבירות המונעות ממנו לעסוק בפעילות מסוג זה.

קבעו זמן משותף עם הילדים ללא מסכים ( שטארסטוק )

לעבור את זה יחד

במהלך הקייטנה, רצוי לשוחח עם הילדים מדי יום כשהם חוזרים הביתה ולשאול איך הייתה הפעילות, ולא מתוך חובה אלא באופן שיראה סקרנות אמיתית ורצון להיות מעורבים במה שעובר על הילדים.

יש להגיב בחכמה לכל שינוי משמעותי בהתנהגות כמו למשל סירוב להמשיך להשתתף בקייטנה, ולהתגבר על הדחף הראשוני לקבוע עובדה שהם הולכים כי שילמתם מראש אלא להבין מה הבעיה ואיך פותרים אותה נכון.

לסיכום: קייטנת קיץ באוגוסט היא העסק של ההורים ממש כמו מקום עבודתם, וצריך לתכנן אותה מראש ועד סוף החופש ותחילת הדאגות הקבועות לקראת שנת הלימודים הבאה.