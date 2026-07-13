בדרך לקאמבק: "אבא מתארס" יזכה לסרט המשך?

יותר משלושה עשורים לאחר שהפך לאחת מקלאסיקות המשפחה האהובות והמצליחות ביותר של דיסני, נראה שסרט המשך ל"אבא מתארס" (The Parent Trap) נמצא בשלבי פיתוח. החדשות המרעישות כבר מעוררות התרגשות עצומה בקרב דורות של מעריצים שגדלו על הסרט המקורי, אף על פי שלעת עתה, באולפני דיסני עדיין לא הוציאו הודעה רשמית בנושא.

השמועות על הפרויקט המיוחל קיבלו לאחרונה משנה תוקף בעקבות דברים שאמרה השחקנית ליסה אן וולטר במהלך הופעתה בתוכנית הרדיו "The Howard Stern Wrap Up Show". וולטר, ששיחקה את צ'סי (האומנת האהובה) בסרט המקורי, שיתפה כי נודע לה שלוהן צפויה לשוב לתפקידה הכפול האייקוני – התאומות הבלתי נשכחות האלי פארקר ואני ג'יימס – וחשפה כי פנו גם אליה עצמה בנוגע לחזרה לפרויקט.

כזכור, הסרט המקורי שיצא לאקרנים בשנת 1998 הציג לעולם את לוהן כאחד הכישרונות הצעירים המבריקים ביותר בהוליווד. בעזרת אפקטים חזותיים חדשניים לזמנם, היא הצליחה לשחק בצורה משכנעת להפליא שתי דמויות שונות לחלוטין. סיפורן של התאומות שהופרדו בלידתן ומחליפות מקומות בסתר כדי לאחד את הוריהן הגרושים, הפך ללהיט ענק ששמר על מעמדו כאחת הקלאסיקות המודרניות האהובות ביותר של דיסני.

הדיווחים על סרט ההמשך מגיעים לאחר שנים של שמועות, השערות ואינספור ראיונות שבהם חברי הצוות המקורי הביעו רצון עז להתאחד. האור הירוק המסתמן לפרויקט מגיע כעת בעקבות התחייה המחודשת של הקריירה של לוהן, לצד האסטרטגיה המצליחה של דיסני בשנים האחרונות להחזיר למסך את זיכיונות העבר הגדולים שלה.

מאחר שדיסני שומרת בינתיים על שתיקה ולא שחררה הצהרה רשמית, פרטי העלילה נותרים חסויים. עם זאת, אחת השאלות המרכזיות והרגישות ביותר שמעסיקות את התעשייה היא כיצד יתמודד התסריט עם היעדרה הטרגי של נטשה ריצ'רדסון, שגילמה את אמן של התאומות (אליזבת ג'יימס) והלכה לעולמה בשנת 2009 בעקבות תאונת סקי. בשלב זה עדיין לא ברור האם יוצרי הסרט ישלבו את מותה של הדמות בתוך העלילה או יבחרו בהסבר אחר להיעדרה.