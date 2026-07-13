פעילי הבית היהודי יקיימו כנס פוליטי ראשון עם וינטר

הבית היהודי בדרך לוינטר? ( פלאש90 )

פרסום ראשון: אחרי הסערה בבית היהודי והפרת ההסכם מצד הציונות הדתית של סמוטריץ', פעילי הבית היהודי יקיימו כנס עם וינטר לדון בהמשך דרכם.

על רקע המשבר בבית היהודי, הביקורת על יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בעקבות הפרת הסכם האיחוד בין המפלגות, ומה שנראה כהדחתה של חגית משה ממוקדי ההשפעה, פעילים המפלגה הוותיקים יוזמים כינוס ראשון בנושא עתיד המחנה, כשהאורח המרכזי הוא עופר וינטר. ל"סרוגים" נודע כי ביום ראשון הקרוב ייערך בנחלים, מפגש רחב של אנשי ציבור, רבנים, אנשי חינוך, אנשי התיישבות ופעילים ציבוריים של הבית היהודי. את הכינוס מארגנים חכ"ל מוטי יוגב, יו"ר סניף בני ברק של הבית היהודי צביקה רוזנבלט והפעיל הוותיק שוקי זוהר.

ההזמנה למפגש החברים בנחלים ( ללא )

לא רק מאוכזבי הבית היהודי

לפי גורמים המעורבים בארגון הכנס, אין מדובר בהתכנסות של "מאוכזבי הבית היהודי" בלבד, אלא בניסיון רחב יותר לבחון האם קיים צורך במסגרת פוליטית חדשה עבור ציבור גדול בציונות הדתית, שלטענתם מרגיש כיום שאין לו כתובת פוליטית מובהקת.

אותם גורמים אומרים כי אמנם צפויים להשתתף בכנס גם פעילים ואישים שהיו מזוהים בעבר עם הבית היהודי, אך לצדם יגיעו גם משתתפים ממגוון זרמים בציונות הדתית. לדבריהם, מטרת המפגש היא בראש ובראשונה להקשיב לשטח, לשמוע את הלך הרוח ולבחון אילו צעדים נדרשים לקראת מערכת הבחירות.

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ההתכנסות מגיעה לאחר ש"סרוגים" חשף את המתיחות בין הבית היהודי לסמוטריץ' שהפר את הסכם האיחוד ולא צרף 80 חברי מרכז מהבית היהודי. בהמשך פרסמנו כי חגית משה רצתה את תפקיד מנכ"לית השירות הלאומי ולבסוף השרה סטרוק בחרה מועמדת אחרת.

בסרוגים פרסמנו גם על פרישתו של סגן ראש המועצה האזורית שומרון לשעבר מהבית היהודי וחבר לליברמן, כמו סרוגים רבים בהם ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני, חתנה של סטרוק ליאור זברג וסא"ל במיל' שמוליק ברזילי.

במערכת הפוליטית מעריכים כי עצם קיומו של הכנס מעיד על חוסר שביעות רצון גובר בקרב חלקים בציונות הדתית מהייצוג הפוליטי הקיים. הבית היהודי כמפלגה אמנם הפסיקה לפעול, אבל "השטח" שלה עדיין קיים בחלקו, וכמו בכל המפלגות הוא זה שמניע את התומכים לקלפיות ביום הבחירות.