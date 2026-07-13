בגיל 78: הלך לעולמו כוכב "פארק היורה"

השחקן המוערך סם ניל, הזכור לקהל הרחב בעיקר בזכות גילום דמותו האייקונית של הפלאונטולוג ד"ר אלן גרנט בסדרת סרטי "פארק היורה", הלך היום (שני) לעולמו בגיל 78 בסידני שבאוסטרליה, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. במהלך הקריירה העשירה שלו כיכב ניל בשורה ארוכה של קלאסיקות קולנועיות, ובהן "המרדף אחר אוקטובר האדום" ו"הפסנתר".

בהצהרה רשמית שפרסמו בני משפחתו בחשבון האינסטגרם שלו, נכתב: "בעצב רב אנו משתפים בבשורה על פטירתו של סם ניל בסידני שבאוסטרליה. סם היה מוקף במשפחתו ונפטר בכבוד שאפיין את חייו. האובדן היה פתאומי ובלתי צפוי, אך התברך בכך שסם נותר נקי ממחלת הסרטן".

המשפחה ביקשה להביע את הכרת התודה העמוקה ביותר לצוות הרפואי בבית החולים הפרטי "סנט וינסנט" על הטיפול המסור שהעניקו לו בימיו האחרונים. כמו כן, נמסר כי פרטים נוספים יימסרו בהמשך, וכי בשלב זה המשפחה מבקשת מהציבור ומהתקשורת לכבד את פרטיותה בעודם מתמודדים עם האובדן העצום.