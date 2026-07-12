הנקודה האדומה: למה לפרוש אם אפשר לדרוש?!  

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"במסכת פסחים נאמר: 'כשם שאני מקבל שכר על הדרישה,

כך אני מקבל שכר על הפרישה'.

ומה הקשר לימינו? ח"כ מהליכוד דן אילוז

החליט לפרוש מהמפלגה בשל המחלוקת על חוק הגיוס,

שאילוז התנגד לו מראשית דרכו בכנסת.

כמובן שמיד הפך אילוז ליקיר האופוזיציה, למרות שחבריו בליכוד

יגידו שהוא עצמו היה אופוזיציונר מלכתחילה.

וברגע שהדבר יצא לאור אחרי צאת השבת,

וסגל עמיתנו פרסם זאת כדרמה פוליטית נותר רק לתהות בקול:

למה זו דרמה?

הרי לפני בחירות הרבה אנשים מבצעים פרישה

כמו שעשתה להזכירכם שבות רענן(מי?) ביום הפריימריז של המילואימניקים!

הדרמה האמיתית לדעתי, היא שזו טעות אסטרטגית.

אם ח"כ באמת רוצה לעשות רעש ודרמות,

הוא צריך לדרוש- לא לפרוש.

גם אם הוא איש של עקרונות, בכנסת צריך מרפקים

ועם ערכים לא קונים צהרים במזנון הח"כים.

אילוז לא לבד.

גם גדי יברקן שאילוז ניצח בעבר בפריימריז בליכוד,

ונכנס על חשבונו לכנסת, הודיע על הקמת מפלגה חדשה.

אז אולי הגיע הזמן לסולחה ואיחוד כוחות? בחלומות!

לסיכום

כל המתמודדים המתבודדים החדשים מהימין

מחזקים בהחלטתם לפרוש את אייזנקוט וגוש המרכז שמאל

ומחלישים את דעת הימין והעומד בראשו חכם בנימין.

אז מה עדיף בכנסת דרישה או פרישה, שואל דור העתיד בדאגה ובתקווה?

'אחרי הבחירות' נדע את התשובה".

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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