רשמו ביומנים: נקבע תאריך לבחירות לכנסת

ועדת הכנסת אישרה היום (ראשון) את מועד הבחירות לכנסת ה־27 וקבעה כי הן ייערכו ב־27 באוקטובר 2026, בהתאם למועד הקבוע בחוק. ההחלטה תואמת את לוח הזמנים המקורי של הכנסת, ללא הקדמת הבחירות או דחייתן.

לקיום הבחירות במועדן צפויה להיות משמעות היסטורית. אם אכן יתקיימו כמתוכנן, תהיה זו הפעם הראשונה זה 38 שנה שבה הבחירות לכנסת נערכות במועדן החוקי, לאחר שבמשך עשרות שנים הוקדמו מערכות הבחירות בשל משברים פוליטיים, התפרקות קואליציות או פיזור מוקדם של הכנסת.

בנוסף, הממשלה הנוכחית צפויה להפוך לראשונה זה 53 שנה שמשלימה את מלוא תקופת כהונתה. מאז תחילת שנות ה־70 לא השלימה אף ממשלה בישראל כהונה מלאה, כאשר מרבית הממשלות סיימו את דרכן לפני תום הקדנציה בעקבות משברים פוליטיים או החלטות על הקדמת הבחירות.

סמוטריץ' בדרך לליכוד?

אם עד כה המאמצים של אנשי הליכוד התמקדו בניסיון לשחזר את הצלחת העבר וללחוץ להקמת בלוק טכני משותף בין "עוצמה יהודית" בראשות איתמר בן גביר לבין "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ', כעת מסתמן שינוי משמעותי בעמדת המפלגה. בכיר בליכוד הבהיר בשיחות סגורות שקיים השבוע כי נכון לעכשיו, חיבור מחודש בין בן גביר לסמוטריץ' אינו עומד על הפרק.

הסיבה לכך, לדבריו, היא המסקנה הפוליטית לפיה ריצה משותפת של השניים פוגעת בפוטנציאל המצביעים של שתי המפלגות גם יחד: סמוטריץ' מרחיק חלק ממצביעיו הפוטנציאליים של בן גביר, ומהצד השני, בן גביר מרחיק חלק מהמצביעים המסורתיים של סמוטריץ'. לאור המבוי הסתום בחיבור בין השתיים, ובשל החשש שחלק מקולות הציונות הדתית ירדו לטמיון, בליכוד שוקלים כעת לשלב את סמוטריץ' עצמו ברשימת המפלגה.

וינטר: מפלגה חדשה בלבד

במקביל, תא"ל (מיל') עופר וינטר מבהיר כי אם יחליט להתמודד בבחירות הקרובות, הוא יעשה זאת רק במסגרת מפלגה חדשה לחלוטין ולא באמצעות הצטרפות למפלגה קיימת. לאורך החודשים האחרונים הועברו אליו פניות ממרבית מפלגות הימין, ובהן גם הצעה להשתלב בליכוד באמצעות שריון ברשימה, אולם הוא דחה את כולן.

בכוונתו של וינטר לבנות רשימה חדשה לחלוטין, שתורכב מאנשים שאינם חלק מהמערכת הפוליטית הנוכחית. בשלב זה אין בכוונתו לצרף חברי כנסת מכהנים, שרים לשעבר או פורשי קואליציה מהקדנציה הנוכחית, וגם לא דמויות שכיהנו בשנים האחרונות בכנסת. המטרה, לפי גורמים המעורים במהלך, היא להציג לציבור אלטרנטיבה חדשה לחלוטין ולא "מחזור" של אותם שחקנים פוליטיים.