רשמו ביומנים: נקבע תאריך לבחירות לכנסת

ועדת הכנסת אישרה היום (ראשון) את מועד הבחירות לכנסת ה־27 וקבעה כי הן ייערכו ב־27 באוקטובר 2026, בהתאם למועד הקבוע בחוק. ההחלטה תואמת את לוח הזמנים המקורי של הכנסת, ללא הקדמת הבחירות או דחייתן.
לקיום הבחירות במועדן צפויה להיות משמעות היסטורית. אם אכן יתקיימו כמתוכנן, תהיה זו הפעם הראשונה זה 38 שנה שבה הבחירות לכנסת נערכות במועדן החוקי, לאחר שבמשך עשרות שנים הוקדמו מערכות הבחירות בשל משברים פוליטיים, התפרקות קואליציות או פיזור מוקדם של הכנסת.
בנוסף, הממשלה הנוכחית צפויה להפוך לראשונה זה 53 שנה שמשלימה את מלוא תקופת כהונתה. מאז תחילת שנות ה־70 לא השלימה אף ממשלה בישראל כהונה מלאה, כאשר מרבית הממשלות סיימו את דרכן לפני תום הקדנציה בעקבות משברים פוליטיים או החלטות על הקדמת הבחירות.
סמוטריץ' בדרך לליכוד?
אם עד כה המאמצים של אנשי הליכוד התמקדו בניסיון לשחזר את הצלחת העבר וללחוץ להקמת בלוק טכני משותף בין "עוצמה יהודית" בראשות איתמר בן גביר לבין "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ', כעת מסתמן שינוי משמעותי בעמדת המפלגה. בכיר בליכוד הבהיר בשיחות סגורות שקיים השבוע כי נכון לעכשיו, חיבור מחודש בין בן גביר לסמוטריץ' אינו עומד על הפרק.
הסיבה לכך, לדבריו, היא המסקנה הפוליטית לפיה ריצה משותפת של השניים פוגעת בפוטנציאל המצביעים של שתי המפלגות גם יחד: סמוטריץ' מרחיק חלק ממצביעיו הפוטנציאליים של בן גביר, ומהצד השני, בן גביר מרחיק חלק מהמצביעים המסורתיים של סמוטריץ'. לאור המבוי הסתום בחיבור בין השתיים, ובשל החשש שחלק מקולות הציונות הדתית ירדו לטמיון, בליכוד שוקלים כעת לשלב את סמוטריץ' עצמו ברשימת המפלגה.
וינטר: מפלגה חדשה בלבד
במקביל, תא"ל (מיל') עופר וינטר מבהיר כי אם יחליט להתמודד בבחירות הקרובות, הוא יעשה זאת רק במסגרת מפלגה חדשה לחלוטין ולא באמצעות הצטרפות למפלגה קיימת. לאורך החודשים האחרונים הועברו אליו פניות ממרבית מפלגות הימין, ובהן גם הצעה להשתלב בליכוד באמצעות שריון ברשימה, אולם הוא דחה את כולן.
בכוונתו של וינטר לבנות רשימה חדשה לחלוטין, שתורכב מאנשים שאינם חלק מהמערכת הפוליטית הנוכחית. בשלב זה אין בכוונתו לצרף חברי כנסת מכהנים, שרים לשעבר או פורשי קואליציה מהקדנציה הנוכחית, וגם לא דמויות שכיהנו בשנים האחרונות בכנסת. המטרה, לפי גורמים המעורים במהלך, היא להציג לציבור אלטרנטיבה חדשה לחלוטין ולא "מחזור" של אותם שחקנים פוליטיים.
טרופר: קווים אדומים ברורים
חבר הכנסת חילי טרופר הציב קווים אדומים ברורים ונוקשים לקראת המערכת הפוליטית הבאה. בריאיון לתוכנית "פגוש את העיתונות", שלל טרופר באופן מוחלט את האפשרות שיסייע לראש הממשלה בנימין נתניהו להרכיב קואליציה, אך במקביל הציב תנאי סף נוקשה שמרחיק אותו גם מראשי גוש האופוזיציה הנוכחי.
כשנשאל טרופר האם ישלים לנתניהו רוב של 61 מנדטים במידה והדבר יהיה תלוי באצבעותיו, השיב נחרצות: "חד משמעית לא". מנגד, חבר הכנסת הציב קו אדום בוהק גם כלפי הצד השני של המפה הפוליטית, והצהיר כי הוא מתנגד באופן מוחלט להקמת ממשלה שתהיה תלויה או תישען על המפלגות הערביות.
סקרים: איזנקוט עולה, נתניהו נחלש
סקר מנדטים שפורסם לאחרונה מציג מהפך בצמרת הפוליטית, כאשר מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט עוקפת לראשונה את הליכוד ומתייצבת כמפלגה הגדולה ביותר בישראל. על פי הנתונים, גוש האופוזיציה רושם התחזקות ועולה ל-60 מנדטים, בעוד גוש הקואליציה חווה היחלשות דרמטית.
מפלגת "ישר!" ניצבת כעת במקום הראשון עם 22 מנדטים, עלייה של שני מנדטים לעומת הסקר הקודם. מנגד, מפלגת הליכוד נותרת במקומה ומקבלת 21 מנדטים בלבד. בגזרת המפלגות הדתיות והחרדיות, נרשמת יציבות יחסית: תנועת ש"ס, יהדות התורה ומפלגת "עוצמה יהודית" של איתמר בן גביר מקבלות כולן נתון זהה של 8 מנדטים לכל מפלגה. עם זאת, מי שנפגעת באופן ישיר מהתזוזות הפוליטיות היא מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ', שיורדת ל-4 מנדטים בלבד.
היערכות ביטחונית לבחירות
ראש השב"כ, האלוף (מיל') דוד זיני, הבהיר כי בכל הנוגע למערכת הבחירות, שירות הביטחון הכללי כפוף באופן ישיר ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. לדבריו, "בכל הנוגע לבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליו"ר ועדת הבחירות".
נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לאיומים על מערכת הבחירות ואמר: "יש הרבה מאוד השלכות דיגיטליות זרות ועוינות ויש גורמים רבים המבקשים לחבל מבפנים, ובמיוחד מבחוץ. הם רוצים לחבל, להשפיע ולפרק את החברה שלנו באמצעות פגיעה בטוהר הבחירות".
עם קביעת מועד הבחירות ל-27 באוקטובר, המערכה הפוליטית צפויה להתחמם בחודשים הקרובים. השאלה המרכזית היא האם המהלכים האסטרטגיים השונים – החל מהצטרפות אפשרית של סמוטריץ' לליכוד, דרך הקמת מפלגות חדשות, ועד לקווים האדומים שמציבים פוליטיקאים שונים – יצליחו לשנות את המפה הפוליטית או שהציבור יחזור לדפוסי ההצבעה המוכרים.
הנאשם יחליט לצאת למלחמה כלשהי העיקר שלא תהיינה בחירות