חזה עוף במייפל וחרדל: ארוחה ב-15 דקות

החיפוש אחר ארוחת צהריים מהירה, מזינה וטעימה מוביל אותנו לא פעם למבוי סתום בין מנות קפואות ומעובדות לבין בישולים ארוכים ומורכבים שמלכלכים חצי מטבח. המתכון הבא מנפץ את המיתוס שחזה עוף חייב להיות יבש או משעמם, ומציג שילוב טעמים קלאסי שמוכן ברגע.

הסוד של המנה טמון באיזון המדויק שבין המתיקות העמוקה של המייפל הטהור לבין החריפות המעודנת והעוקצנית של החרדל. יחד, הם יוצרים רוטב עשיר שמצטמצם במהירות במחבת, ועוטף את נתחי העוף בגלזורה מבריקה ששומרת על העסיסיות שלהם מבלי לייבש אותם.

מה צריך? (ל-2 מנות)

500 גרם חזה עוף, חתוך לרצועות או קוביות בגודל אחיד.

1 כף חרדל (חלק או גרגרים, לפי הטעם).

1 כף מייפל טהור (או דבש).

1 כף רוטב סויה איכותי.

1 שן שום, כתושה טרי.

2 כפות שמן לטיגון (קנולה או זית).

מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם.

שלבי ההכנה

הכנת הרוטב: בקערה קטנה טורפים יחד את החרדל, המייפל, רוטב הסויה והשום הכתוש עד לקבלת תערובת אחידה וחלקה. צריבת העוף: מחממים את השמן במחבת רחבה על אש גבוהה. מוסיפים את רצועות חזה העוף, מתבלים במעט מלח ופלפל, ומטגנים תוך כדי ערבוב במשך 3-4 דקות, רק עד שהעוף משנה את צבעו מכל הצדדים. איחוד וצמצום: מוזגים את תערובת הרוטב ישירות מעל חזה העוף במחבת. מנמיכים את הלהבה לאש בינונית-נמוכה ומבשלים עוד כ-2-3 דקות. הגשה: מערבבים היטב כדי שהרוטב יצפה את כל הנתחים בצורה אחידה. ברגע שהרוטב מסמיך ומבעבע קלות, מכבים את האש ומגישים חם.

טיפ שדרוג: המנה משתלבת נפלא על מצע של אורז לבן חם, קוסקוס או פירה שסופגים את שאריות הרוטב בצורה מושלמת. לגרסה קלילה בדרכים, ניתן להכניס את הנתחים לתוך פיתה טרייה עם קצת ירקות או לפזר אותם מעל סלט ירוק רענן. בתיאבון!