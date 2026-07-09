ישראל בדריכות שיא: נערכים לחזרה ללחימה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו אמש (רביעי) התייעצות ביטחונית מיוחדת, על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן והאיומים החריפים שהשמיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נגד המשטר בטהרן.

במערכת הביטחון מעריכים כי בשלב זה חילופי המהלומות צפויים להמשיך ולהתמקד באזור המפרץ הפרסי, אולם בישראל נערכים גם לאפשרות שהעימות יתרחב ויופנה לעבר ישראל.

על פי ההערכות, צה"ל נמצא בכוננות גבוהה, הן במערכי ההגנה והן בהיבט ההתקפי. מטוסים חמושים נמצאים בכוננות, אגף המודיעין מעדכן באופן שוטף את בנק המטרות, והמתאם עם הצבא האמריקני נמשך באופן הדוק.

טראמפ: "מזכר ההבנות הגיע לסיומו"

מוקדם יותר אמר טראמפ כי הוא סבור שמזכר ההבנות עם איראן "הגיע לסיומו", והחריף את הטון כלפי טהרן.

"אני לא רוצה לעשות איתם עסקים. הם אנשים חולים. הם שקרנים, רמאים ורשעים", אמר הנשיא, והוסיף כי "הם פשוט יורים על ספינות. הכינו הלילה קשה באיראנים, פי 20 מבעבר".

עוד איים כי ישקול להחזיר את המצור על נמלי איראן ואף להשתלט על האי ח'ארג, המשמש מוקד מרכזי לייצוא הנפט האיראני.