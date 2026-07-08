צה"ל חיסל מחבל נוח'בה שפשט לקיבוץ נירים ב-7 באוקטובר

חיסול המחבלים ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל הודיע כי תקף אתמול (שלישי) בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל מחמד עמאד אלרחמאן אבו טעימה, ראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, אשר השתתף בפשיטה על קיבוץ נירים במהלך מתקפת ה-7 באוקטובר.

על פי הודעת צה"ל, במהלך המלחמה פיקד אבו טעימה על חוליית נוח'בה שביצעה מארבים נגד כוחות צה"ל שפעלו ברצועה. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה עסק בקידום מתווי טרור נוספים, בשמירה על כשירות המחבלים ובניסיונות לגייס פעילים חדשים לשורות הארגון.

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בצה"ל ציינו כי המחבל היווה איום מיידי על הכוחות הפועלים במרחב, ולכן חוסל בתקיפה מדויקת שבוצעה מהאוויר.

עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסדרים הקיימים, וכי יוסיפו לפעול להסרת איומים מיידיים ולפגיעה בתשתיות הטרור ברצועת עזה.