דובר צה"ל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

תושבי רמת הגולן והמבקרים באזור צפויים להרגיש מחר בשעות הבוקר בפעילות צבאית מוגברת. מדובר בתרגיל צבאי מתוכנן שייערך ברחבי המרחב.

במסגרת התרגיל, תורגש לאורך שעות הבוקר תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רגליים וכלי רכב צבאיים בצירים השונים. כמו כן, באזור כולו יישמעו הדי פיצוצים בעקבות פעילות של כוחות הלחימה בשטח.

מדובר צה"ל נמסר והודגש כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים השנתי של הצבא לשמירה על כשרות הכוחות, וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. במערכת הביטחון מבהירים כי בכל מקרה של אירוע אמת, תושבי האזור יעודכנו באופן מיידי ובצינורות הרשמיים על ידי כוחות הביטחון ופיקוד העורף.