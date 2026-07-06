הנקודה האדומה: "הקו האדום" בין הרצוג לקרעי 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"קרה אירוע היסטורי:

נשיא המדינה הרצוג ירד מהגדר בבית הנשיא

ובמקום לשמור על נתניהו מאוחדת

נזף בממשלה שאי ציות לבג"צ-

זה קו אדום שאסור לחצות בשום אופן!

מי שהגיב לו הוא מחולל הסערה התורנית סביב חוק הרשות השנייה

שר התקשורת שלמה קרעי שזעק לשמיים ותהה:

מוזר. איפה היה הנשיא לפני שבועיים

כשבג״צ נתן החלטה בניגוד לסעיף מפורש בחוק?

שמר על זכות השתיקה? איפה היה הקו האדום שלו אז?

השר קרעי כמובן לא פירט באיזו התערבות של בג"צ מדובר

אבל הוא סומך על זה שלציבור יש זיכרון קצר.

קרעי לא הסתפק רק בזה, אלא גם שלף מנהיג לשעבר מחלקת

גדולי האומה וגער בנשיא הרצוג ככה:

"הייתי ממליץ לנשיא לתת מקום של כבוד גם לדעתו של יצחק רבין ז״ל

שאמר: 'בג״צ חשוב שידע את מקומו, אני אינני מתרגש מבג״צ.

הוא ישפוט אך ורק על פי החוקים שאנחנו נחוקק. גם בג"צ כפוף לחוק’ ".

זה הקש ששבר את גב הנשיא!

אמרת רבין- סתמת את כל הטענות.

אבל קרעי, למה להעיר את המתים רק בשביל לנצח בוויכוח?

למה לא להזכיר לנשיא את יאיר לפיד יבדל"א שכתב ואמר בעבר

שאסור לתת לבג"צ יותר מדי כוח ואפילו ניסה לחוקק פסקת התגברות,

ומה עם איווט ליברמן לפני שהפך ליו"ר מפלגת "ישראל גם ביתם של הערבים"

שניסה לעקוף את בג"צ כדי להרוג מחבלים ולגייס משתמטים?

אפילו ח"כ אמסלם מהליכוד שתוקף את בג"צ הגיש פעם המון עתירות

נגד החלטות האופוזיציה בתקופת ממשלת השינוי..

אז למה ללכת רחוק עד רבין ז"ל,

כדי להוכיח שהנשיא הרצוג מתערב מתי שנוח לו?

בסוף כולם יודעים שממשלת נתניהו מתעלמת מהנשיא

בדיוק כמו מבג"צ.

מבחינתה חבל שהרצוג לא כזה החלטי גם בחנינות...

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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