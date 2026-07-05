מתקפה חריפה נגד הנשיא: "איפה היית לפני שבועיים?!"

נשיא המדינה יצחק הרצוג, התייחס היום (ראשון) להחלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בג"ץ בנוגע לרשות השנייה ותקף בחריפות: "הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת אחדות העם".

עוד הוסיף הרצוג: "כבר הבהרתי, ואחזור על זה שוב, אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום אופן".

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב לו לכך ותקף: "מוזר. איפה היה הנשיא לפני שבועיים כשבג״צ נתן החלטה בניגוד לסעיף מפורש בחוק? שמר על זכות השתיקה? איפה היה הקו האדום שלו אז?

העם כבר לא מוכן לשתוק יותר. אנחנו עובדים להחזיר את המדינה לאזרחיה. מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בג״צ.

בכלל, הייתי ממליץ לנשיא לתת מקום של כבוד גם לדעתו של יצחק רבין ז״ל שאמר: ״בג״צ חשוב שידע את מקומו, אני אינני מתרגש מבג״צ. הוא ישפוט אך ורק על פי החוקים שאנחנו נחוקק. גם בג"ץ כפוף לחוק".