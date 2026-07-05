"אם זה היה קורה - נתניהו כבר לא היה ראש ממשלה"

השר דודי אמסלם התראיין בפודקאסט של אבי שושן, ונשאל מה דעתו על האמירה שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה המזרחי הראשון. אמסלם הכחיש זאת וטען: "ממש לא. קבוצת ההתייחסות שלו לא היתה ההורים שלי, הוא לא היה מזמין אותם לכוס קפה".

"נתניהו גדל ברחביה, קבוצת ההתייחסות שלו היתה עמיתים של אבא שלו ואנשים שגדלו בשכונה". בנוסף הוא טען כי נתניהו הוא "לא אדם חם".

אמסלם טען כי הסיבה שנתניהו עדיין ראש ממשלה, זה בגלל שהשמאל רדף אותו. "הם שונאים אותו בגלל שהוא מנהיג אותנו והוא מוכשר. הם עשו טעות חייהם בזה שהם רדפו אחרי נתניהו, אם הם היו מניחים לו לנפשו, נתניהו כבר לא היה ראש ממשלה מזמן".