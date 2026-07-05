הנקודה האדומה: הממשלה נגד בג"צ ומי מנצח?  

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"רעידת אדמה דמוקרטית:

הממשלה הודיעה רשמית לראשונה

שהיא לא מתכוונת לציית לפסיקת בג"צ.

אבל רגע לפני שהכנסת מתפזרת בקרוב הממשלה רוצה לאשר שני חוקים.

חוק שמחזק לומדי תורה וחוק שמחליש את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

אז מה יותר חשוב?

מצד אחד- השמירה על עולם התורה תשאיר את החרדים בקואליציה של נתניהו

מצד שני- אי החלשת תפקיד היועץ המשפטי תשאיר את הקואליציה בלי נתניהו

מצד שלישי- אין לאף אחד ביטוח שהקואליציה הנוכחית תספיק לאשר את שני החוקים האלה

ומצד אלה שיושבים בצד- לא אכפת להם איזה חוקים הקואליציה תאשר כי בג"צ יבטל אותם.

אז מי ינצח בסוף, לומדי תורה, היועמ"שית או אולי האופוזיציה?

רגע, איך שכחתי מי מנצח בסוף?

ביבי!”

--

הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!