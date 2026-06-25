האנרכיה במדינה: היא צריכה להיות בחדרי חקירות

חבר הכנסת מסיעת הליכוד, אריאל קלנר, התראיין אמש לזיו מאור ומוריה מיכאלי ביומן לילה של רדיו גלי ישראל והאשים את היועמ"שית באנרכיה השוררת במדינה.

לדברי קלנר: "כל המציאות המטורפת הזאת של חסימת כבישים, כל אחד עושה מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. הדבר הזה נולד כשמי שגלי בהרב מיארה חפצה ביקרם התחילו עם הטירוף הזה."

"אם הם יהיו בקואליציה, כדי לא לאפשר אנרכיה הם פשוט יפרקו את כל מי שיתנגד להם. כל עוד אפשר מבחינתם ליצור את הכאוס ואת האנרכיה ולזרוק את הכל על הממשלה, אז מבחינתם המצב הזה הוא מצוין כי בסופו של דבר כשיש בלבול וכאוס זה משרת אותם".