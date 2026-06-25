האנרכיה במדינה: היא צריכה להיות בחדרי חקירות

חבר הכנסת מסיעת הליכוד, אריאל קלנר, התראיין אמש לזיו מאור ומוריה מיכאלי ביומן לילה של רדיו גלי ישראל והאשים את היועמ"שית באנרכיה השוררת במדינה.
לדברי קלנר: "כל המציאות המטורפת הזאת של חסימת כבישים, כל אחד עושה מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. הדבר הזה נולד כשמי שגלי בהרב מיארה חפצה ביקרם התחילו עם הטירוף הזה."
"אם הם יהיו בקואליציה, כדי לא לאפשר אנרכיה הם פשוט יפרקו את כל מי שיתנגד להם. כל עוד אפשר מבחינתם ליצור את הכאוס ואת האנרכיה ולזרוק את הכל על הממשלה, אז מבחינתם המצב הזה הוא מצוין כי בסופו של דבר כשיש בלבול וכאוס זה משרת אותם".
"גלי בהרב מיארה צריכה להיות בחדרי חקירות. ככה זה היה במדינה מתוקנת. מדינת ישראל עוד רחוקה להיות מתוקנת, היא עומדת בראש מערכת האכיפה ומערכת אכיפה מעדיפה לציית לה מאשר לציית לחוק ולדין".
תגובות
צודק לגמרי. המרשעת הזאת אחראית לכל הבלגן במדינה. היא הכשירה את חסימות הכבישים של הקפלניסטים. היא החריבה את המדינה, והיא צריכה לשבת בכלא. מרשעת.