ערב שבת, קטמון הישנה. ירושלים של מטה עוטה לבן, ואני עומד במבואת בית הכנסת ומתבונן בנחיל האדם: משפחות משפחות, אבות אוחזים בידי קטנטנים, רחש של קדושה. הכל נראה מושלם, קהילתי, עוטף.

ואז, בקרן זווית, מאחורי לוח מודעות עמוס, ראיתי אותו: גבר בשלהי שנות השלושים. שעון יוקרה, לבוש מוקפד, אבל עיניים עייפות, כבויות כנר שעבר עליו משב רוח עז. הוא לא היה מסכן. הוא היה פשוט שקוף.

באותו רגע נפל לי האסימון: המרחק בין הקהילה האידיאליסטית שלנו, שחולמת בכיסופים על בניין המקדש, לבין הלב הפועם והבודד שבתוכה היא מתנהלת הוא מרחק אינסופי.

אנחנו אלופים בבניית 'בתים פרטיים' ובשיח על אידיאלים גבוהים, אבל הגיע הזמן לשרוט את הטיח המהודר של מוסדותינו ולחשוף את הפצע המדמם שמתחתיו: משבר הרווקות המאוחרת הוא כבר מזמן לא אירוע פרטי של חיפוש זוגיות.

לא ולא אנשים, זו רעידת אדמה שקטה ומטלטלת את היסודות העמוקים ביותר של הבית שאנו עמלים לבנות.

הרווקה תצטרך ליפול לבד

הבעיה מתחילה בקריסת השפה: בעוד שהרבנים והנהגת המגזר מדברים בשפה של 'חתונה' ואידיאליזם, הרווקים שלנו חיים בכלל בשפה של 'המתנה'.

כשרב עומד על הבימה ומפליג בחשיבות הקמת הבית מבלי להכיר את הדינמיקה האכזרית של אפליקציות ההיכרויות, את השחיקה המנטלית של ה'דייט השלוש מאות', או את הדיסוננס שבין שאיפה לקדושה לבין בדידות גופנית מוחשית, לא נעים לומר אבל נדמה לי שהוא במחילה מאבד את השטח.

מה שהציבור האיכותי והמותש הזה מחפש הוא לא עוד פסק הלכה פורמליסטי, אלא כתובת שתדע להגיד לו ברגישות: "אני רואה אותך בתוך הלילה הזה".

הקהילה שלנו מיומנת בהקמת גמ"חים לכל צורך: מעריסה ועד קדיש, אבל כשהבדידות צועקת מן האדמה, משתרר אלם. הנטייה להפריט את הבעיה ולהפוך אותה לביקורת ("הוא בררן", "היא לא משקיעה") היא פשיטת רגל מוסרית. חוסן קהילתי לא נמדד במספר הילדים בריצה בגן השעשועים, אלא ביכולת של הקהילה להיות בית לאדם החוזר לבית ריק.

קשה לברוח מהתחושה שהנהגת המגזר לא תהסס להפיל ממשלות על פינוי מאחז, אך בכל הנוגע למשבר הבדידות, נדמה שהרווקה כבר תצטרך 'ליפול' לבד.

ויודעים מה, אולי הגיע הזמן לומר את האמת המרה: עולם ההיכרויות הפך למסחרה. אשכרה מסחרה.אנחנו רואים שיבוש מוסרי שבו החיפוש הופך למרדף אחר 'נתונים טכניים' וחזות חיצונית, מה שהופך את הזירה ל'שוק בשר' מודרני בחסות אי אלו אידאלים שאינם אלא פייק מזוקק.

כשאדם נמדד כסטטיסטיקה, אנחנו מאבדים את נשמת השותפות. יתרה מכך, השעון הביולוגי הוא הכאב המושתק ביותר.