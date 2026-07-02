כוכב הרשת חושף: אני הרופא שנדקר בפתח ביתו

רופא המוכר ככוכב רשת בעל מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, ד"ר אלכס ווינדרמן, חשף היום (חמישי) לראשונה כי הוא הרופא שהותקף ונפצע קשה לפני כשישה שבועות בכניסה לביתו במרכז תל אביב. ווינדרמן, שנזקק לניתוח חירום ואושפז לתקופה ממושכת, שיתף בפוסט אישי וכואב את רגעי האימה ואת נס הצלתו.

"לפני שישה שבועות נדקרתי בפתח הבית שלי", כתב ד"ר ווינדרמן לעוקביו. "לפני שזה קרה עשיתי כל מה שאדם אחראי אמור לעשות כשהוא מרגיש בסכנה: פניתי למשטרה, הגשתי תלונה, אמרתי שאני מפחד, והוצאתי צו הרחקה מבית משפט. זה לא הספיק לעצור את הסכין, אבל זה גם לא עצר אותי".

"שמעתי את הפרמדיקים אומרים: 'בן 30 במצב קשה, תכינו חדר ניתוח'"

בדבריו תיאר הרופא את השבועות הארוכים שבהם נלחם על חייו בבית החולים, הרחק מאור הזרקורים והרשתות החברתיות. "מאז בחרתי בשקט, פשוט הייתי עסוק בדבר הכי בסיסי: להילחם על החיים שלי. לפני שאיבדתי הכרה שמעתי דיווחים מפרמדיקים באמבולנס 'בן 30 במצב קשה, תכינו חדר ניתוח'. ואז חדר הלם במיון, ניתוח חירום לפתיחת בטן, ורגעים שבהם הרופאים אמרו לי שזה נס שאני חי. אני מודה לבורא עולם ששמר עליי".

ווינדרמן הבהיר כי שיתף פעולה באופן מלא עם חוקרי המשטרה אך סירב להפוך את האירוע לחגיגה תקשורתית: "לא הסכמתי להתראיין לאף ערוץ טלוויזיה כדי לא להפוך את זה לסיפור תקשורתי. כי זה לא אייטם. אלה החיים שלי". הוא אף הזהיר כי מי שיפרסם עליו דברים שאינם נכונים ייחשף לתביעות לשון הרע ודיבה.