חני נחמיאס לא מתחרטת ( ערוץ i24News )

בחשיפה אישית ומרגשת, חני נחמיאס, כוכבת הילדים והשחקנית, התוודתה לראשונה בתוכנית "פאוור קאפל" ברשת 13 על סוד שהסתירה במשך שנים: היא סובלת מבעיות שמיעה ומרכיבה מכשירי שמיעה. את הסוד הזה שמרה נחמיאס אפילו מהקרובים אליה ביותר, עד שהחליטה לחשוף אותו בפומבי.

החשיפה הגיעה במהלך שיחה בתוכנית, כאשר עדי בוזגלו, שהשתתפה יחד עם בעלה אסי בתוכנית, דיברה על בעיות השמיעה שלה. הדברים גרמו לנחמיאס להחליט להתוודות בעצמה על המצב שלה. "הבת שלי אמרה לי, אמא את לא שומעת", סיפרה נחמיאס בדמעות, תוך שהיא משתפת את הרגע המשמעותי שבו התעוררה להבנה שיש לה בעיה.

חני נחמיאס חושפת את הסוד - מתוך פאוור קאפל ברשת 13 חני נחמיאס חושפת את הסוד | צילום: מתוך פאוור קאפל ברשת 13 10 10 0:00 / 5:09

נחמיאס הסבירה כי הסוד נשמר במשך שנים רבות, והיא נמנעה מלשתף אפילו את הקרובים ביותר במעגלה. הפחד מהסטיגמה והרצון לשמור על תדמית מושלמת הובילו אותה להסתיר את המצב, אך כעת היא מרגישה הקלה עצומה על החשיפה. "זה היה נטל כבד", הודתה. החשיפה של נחמיאס מצטרפת לשורה של גילויים אישיים שהיא עשתה בתקופה האחרונה. לאחרונה היא עוררה סערה בעקבות הראיון שהעניקה לערוץ 14, שם דיברה על השינוי שעברה מאז השבעה באוקטובר ועל עמדותיה הפוליטיות. היא הגנה על החלטתה להתראיין בערוץ ואמרה כי "החוצפה לבקש ממני להדיר את הקהל הזה רק בגלל דעתו הפוליטית היא לא נתפסת".

( צילום מסך - i24NEWS )

בתוכנית "פאוור קאפל" השתתפו גם עדי ואסי בוזגלו, שעצמם עברו תקופה מאתגרת לאחרונה. השניים הסתבכו בעקבות צילומים באזור רגיש ביטחונית לקראת תוכנית האירוח החדשה שלהם בערוץ i24. הם נאלצו למחוק את החומרים שצילמו לאחר שהתברר שהאזור בו צילמו הוא רגיש מבחינה ביטחונית.

החשיפה של נחמיאס על בעיות השמיעה שלה מצטרפת למגמה גוברת של אנשי ציבור שמחליטים לשתף את הקשיים האישיים שלהם. כבדי שמיעה רבים מתמודדים עם הסטיגמה החברתית הקשורה למצבם, ובמיוחד באנשי תקשורת ובידור שתדמיתם חשובה להם. החשיפה של נחמיאס עשויה לעודד אחרים להתמודד עם המצב בגלוי ולפנות לטיפול.

נחמיאס, שליוותה דורות של ילדים בישראל בתור כוכבת ילדים ומנחה, מסרה כי היא מרגישה כעת חופשיה יותר. "זה משחרר", אמרה, "לא צריך יותר להסתיר ולהתחמק". החשיפה זכתה לתגובות רבות ברשתות החברתיות, עם מסרים של תמיכה ועידוד מצד הציבור.