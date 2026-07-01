חתונמי: אביר או מניפולטור - למה ניב התעצבנה כשאסף שילם עליה?

הוא סירב לשמוע "לא", שלף את האשראי בכוח והשאיר אותה פגועה ומקוטנת. הדרמה הסוערת בין ניב לאסף אמש (שלישי) ב"חתונה ממבט ראשון" פתחה את הפצע הכי רגיש בדייטים של היום. האם גבר שמשלם עלייך הוא אביר על סוס לבן, או בכלל מניפולטור במסווה?

"אני לא בניתי חיים עצמאיים בשביל שמישהו ישלם עליי", "זה מקטין אותי". המשפטים המדויקים האלה של ניב, שנזרקו לחלל האוויר בכעס מול אסף ההמום, הדהדו בבתים של מאות אלפי צופים. אסף החליט, בצעד חד-צדדי ואסרטיבי מדי, לשלם על החשבון בכוח. הוא לא שאל, לא שיתף, ובעיקר – סירב להקשיב. מה שנראה על המסך כמו ניסיון של "גבר של פעם" לפנק את בת הזוג שלו, התגלה במהירות כמהלך שתלטני שרומס את העצמאות שלה.

מצד אחד, המרחב הציבורי מלא בתלונות על "גברי הביט" – אותם בחורים שמחשבים כל שקל בדייט ראשון ושולחים דרישת תשלום על חצי מכוס הקפה עוד לפני שהספקת להגיע לרכב. אבל מהצד השני, הקיצוניות של אסף חושפת בעיה לא פחות קשה: כשגבר מחליט בכוח לשלם עלייך, הוא לא רק קונה ארוחה, הוא לעיתים קרובות מפקיע ממך את היכולת להחליט על עצמך.

מלכודת ה"חוזה הסמוי": כשנדיבות הופכת לחוב

נשים רבות מכירות את הדינמיקה הזו מקרוב מהחיים האישיים שלהן: דייט ראשון ושני, הבחור מתעקש. בכל פעם שאת מושיטה יד לתיק, הוא פוטר אותך ב"עזבי עזבי, עליי". את מרגישה מוגנת, אולי אפילו מחוזרת. אבל אז, כשתובנת ההתאמה מכה בך ואת מחליטה לחתוך כי זה פשוט לא זה – המסיכה נושרת. פתאום הוא כועס, פתאום הוא מטיח בך שאת "נצלנית" כי הוא "שילם עלייך פעמיים".

ברגע שסרבת לו, הבלון התפוצץ. התברר שהמחווה שלו הגיעה עם תג מחיר סמוי ומניפולטיבי. הוא לא שילם בשבילך – הוא שילם כדי לקנות אצלך מניות, מחויבות או זכות לדייט הבא.

זו בדיוק התחושה שניב זיהתה באינסטינקטים המחודדים שלה. היא סירבה בכל תוקף להיות "חייבת" לו. בעולם שבו נשים נלחמו וממשיכות להילחם על אוטונומיה כלכלית, הבחירה להתחלק בחשבון היא לא עניין קטנוני של שקלים – היא הצהרה ברורה: "אני שותפה שווה, אני לא תלויה בך, ואני לא קונה את הגישה שלך בכסף".

הקשבה או שליטה? ההבדל הדק

ההבדל בין ג'נטלמן אמיתי לגבר שתלטן לא נמדד בארנק, אלא במילה אחת פשוטה: הקשבה.

ג'נטלמן מציע לשלם כמחווה של רצון טוב וחיזור. אם בת הזוג מבהירה שחשוב לה להשתתף ולהתחלק, הוא מכבד את הבקשה שלה כי הוא מכבד אותה כאינדיבידואל שווה כוחות אליו. אדם שתלטן, לעומת זאת, משלם כדי לנהל את הסיטואציה, לקבוע את הטון ולהרגיש בעמדת כוח.

כשאסף מתעקש בכוח ולא משתף, המסר הסמוי שלו הוא: "הצורך שלי להרגיש הגבר שמשלם חשוב יותר מהצורך שלך להרגיש עצמאית ושווה לי".

מערכת יחסים בריאה לא יכולה להיבנות על ביטול הרצון של הצד השני במסווה של "פינוק". כסף בדייטים הוא אף פעם לא רק כסף – הוא השיקוף המדויק ביותר של מאזן הכוחות ושל האופן שבו האדם שמולך רואה אותך. ניב צדקה לחלוטין כשנלחמה על הגבולות שלה, וכולנו צריכים ללמוד מהשיעור הזה.