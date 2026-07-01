יותר מעומר אדם ושרית חדד: השכר המטורף של עדן בן זקן לפסטיגל נחשף

רק אתמול (שלישי) נחשף כי הזמרת עדן בן זקן תצטרף לפסטיגל 2026 כאומנית האורחת של המופע, אך כעת מתבררים גם הפרטים הכלכליים שמאחורי הליהוק המסקרן.

על פי פרסום של "ישראל בידור", בן זקן צפויה לקבל עבור השתתפותה במופעי הפסטיגל סכום של למעלה מ-2 מיליון שקלים. שכר חסר תקדים אם אכן מדובר בסכום הסופי, בן זקן צפויה להפוך לאומנית האורחת המרוויחה ביותר בתולדות הפסטיגל. בכך היא צפויה לעקוף שורה של אמנים בכירים שכיכבו בעבר במופע, בהם שרית חדד, עידן רייכל ועומר אדם. הסכום הגבוה מעיד על מעמדה של בן זקן כאחת הזמרות המצליחות והמבוקשות בישראל בשנים האחרונות, עם שורת להיטים, הופעות ענק וקהל מעריצים נאמן במיוחד.

עדן בן זקן, מצטרפת ל"שלאגר" בתיאטרון העברי. ( ערן לוי )

ההכנות בעיצומן

הפקת הפסטיגל ממשיכה בימים אלו לגבש את הקאסט המלא של המופע לחנוכה הקרוב. מלבד בן זקן, עלו לאחרונה שמות נוספים שנמצאים במגעים עם ההפקה, בהם שחר טבוך, שירה זלוף, איתי לוי ואף כוכבת הרשת עומר לוי.

כעת נותר רק להמתין ולגלות אילו כוכבים נוספים יצטרפו למופע הגדול של חנוכה - והאם הפסטיגל הקרוב אכן יהפוך לאחד הנוצצים והמדוברים ביותר של השנים האחרונות.